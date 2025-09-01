Oggi, 1 settembre, Palermo ricorda il sacrificio del lavoro italiano nel mondo: la giornata USEF all’Alloro Fest 2025

- Pubblicità -

1 SETTEMBRE 2025 – PALERMO Via Alloro, n. 90 START ORE 20,00 – Ecco il programma dettagliato dell’iniziativa:

PROGRAMMA

- Pubblicità -

Ore 20,30: Introduzione dell’On. Pino Apprendi componente segreteria USEF APS Ore 20,45: Intervento di Salvatore Augello segretario generale USEF APS e presentazione della mostra fotografica sulle scaglie minerarie

Ore 21,00: Interventi di: Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti Dirigente Generale Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali Fabrizio Ferrandelli assessore comune di Palermo con degna emigrazione e immigrazione

Ore 21,15: “Dal Molo Santa Lucia di Palermo a Ellis Island di New York a Punta Raisi “Cunti e Canti” quando gli emigrati partivano con le navi dai porti di Palermo, Genova e Napoli al turismo delle radici e il ritorno in aereo: Testo scritto per l’occasione da IGNAZIO ROSATO “IL SALTO DEL GAMBERO” interpretato dall’attrice ROSSELLA LEONE e PIERO PAOLO PETTA alla fisarmonica “MERCIA MERICA” di e con GIUSEPPE MAURIZIO PISCOPO

Ore 22,15: Scopertura di una targa commemorativa a ricordo dei tanti emigrati caduti sul lavoro e per il lavoro