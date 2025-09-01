Sciacca (AG), grande successo per il cammino per la pace e lo spettacolo al Teatro Samonà promossi dai Lions

- Pubblicità -

Sciacca – Immagini e numeri raccontano un’unica storia: il grande successo della giornata dedicata dai Lions a pace e solidarietà. Sono stati infatti proprio in tanti, centinaia, i cittadini e i Lions col tradizionale giubbotto giallo, che sabato 30 agosto alle 19:30 si sono ritrovati tutti insieme a piazza Scandaliato per sfilare con la bandiera di Lions International e i simboli della pace.

Una folla variopinta ha colorato la città: in testa il Governatore del Distretto Lions Sicilia Diego Taviano. Destinazione il Teatro Samonà, dove, con un pubblico di circa 800 persone, la solidarietà è andata in scena, passando dalle parole ai fatti per raccogliere fondi a favore della LCIF (Lions Clubs International Foundation) – operativa in tutto il mondo con le sue cause umanitarie globali – con lo spettacolo solidale “Guerre – Achille ed Ettore: La Morte dell’eroe” di e con Alfonso Veneroso.

- Pubblicità -

Presenti il segretario e il tesoriere distrettuali Yuri Paratore e Luciano Calunniato, i coordinatori distrettuali GMT, GST e GET Maurizio Basta, Giacomo Cortese e Giuseppe Falsaperla, la presidente di circoscrizione Mariella Antinoro, il presidente di zona 28 Gaetano Enrico Giovanni Ferraro, il presidente di zona 26 Giuseppe Arnone, la chairperson distrettuale cuccioli Valentina Licata, numerosi officer distrettuali e di club con Leo e giovanissimi “cuccioli”.

La serata solidale ha rappresentato il momento culminante della ricca giornata di iniziative promosse – con il patrocinio del Comune di Sciacca – insieme con Leo e “cuccioli” dai Lions Club della Zona 28, coordinata da Gaetano Enrico Giovanni Ferraro: Sciacca Host (Presidente Francesco Fiorino), Ribera (Presidente Giuseppe Spallino), Sambuca Belice (Presidente Donatella Calcara), Menfi (Presidente Santo Botta), Sciacca Terme (Presidente Giovanna D. Tigri).

La donazione all’Ospedale Giovanni Paolo II

In una giornata l’entusiasmo di Lions, Leo e “cuccioli”, le tre generazioni di lions, hanno trasformato un caldo e anonimo sabato di fine agosto in un giorno indimenticabile. “Dove c’è bisogno lì c’è un lion” recita lo slogan Lions. E a Sciacca la giornata del Governatore del Distretto 108Yb Sicilia Diego Taviano, è iniziata con un gesto concreto per gli altri. Prima tappa all’Ospedale “Giovanni Paolo II”: il Lions Club Sciacca Host, insieme a privati cittadini, ha donato al reparto di Pediatria dell’Ospedale “Giovanni Paolo II” (primario Ottavio Ziino) occhiali da sole e al reparto di Ortopedia e Traumatologia (primario Giacomo Papotto) due librerie per i pazienti.

Un atto concreto per testimoniare l’impegno di una comunità unita per diffondere il messaggio di fratellanza e solidarietà culminato con il cammino per la pace e lo spettacolo a teatro. Tutti uniti come vuole il motto del Governatore Taviano dalla “concretezza e fraternità nel servizio”.

