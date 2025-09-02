Politica, il consigliere della terza circoscrizione di Palermo Lo Verso aderisce alla DC

- Pubblicità -

PALERMO – Fabrizio Lo Verso, consigliere della terza circoscrizione di Palermo, aderisce alla DC. Vice presidente della commissione alle attività sociali, da sempre impegnato nel sociale e nel volontariato. “Ho scelto di aderire alla Democrazia Cristiana – dichiara Lo Verso – perché ne condivido i valori e l’impegno concreto verso le persone e i territori. Continuerò a lavorare con passione per dare voce alle esigenze del quartiere e della città, convinto che insieme potremo costruire un futuro più giusto e solidale. Ringrazio il Segretario Nazionale e il capogruppo al Comune per l’entusiasmo con il quale sono stato accolto”. “Diamo il benvenuto a Fabrizio Lo Verso, con la sua esperienza e con il radicamento territoriale suo e della sua squadra, rafforziamo il nostro impegno per una politica vicina ai bisogni dei cittadini e attenta alle fragilità sociali” hanno dichiarato Totò Cuffaro, segretario nazionale della DC, e Domenico Bonanno, capogruppo DC in Consiglio comunale. “La sua adesione testimonia la volontà di costruire un dialogo più forte tra istituzioni e comunità, promuovendo solidarietà, inclusione e sviluppo sostenibile. L’ingresso di Fabrizio Lo Verso rappresenta un passo importante nel rafforzamento del nostro progetto politico, volto a tutelare i diritti delle persone e a promuovere valori di giustizia sociale e responsabilità civica”. “La Democrazia Cristiana è il gruppo consiliare che più è cresciuto in questi tre anni di consiliatura: da tre siamo diventati sei consiglieri e a questa crescita numerica in aula corrisponde anche un crescente radicamento sul territorio, prova ne è anche l’adesione di diversi consiglieri di circoscrizione. Un segnale dell’ottimo lavoro svolto dal nostro partito sia sul territorio che in aula” concludono Cuffaro e Bonanno.