Spettacoli. Donatella Finocchiaro canta e racconta Rosa Balistreri: 3 settembre al Teatro Comunale di Ustica (PA)

- Pubblicità -

USTICA. Cantare Rosa, farla rivivere con i suoi drammi, i suoi amori, le sue passioni, la sua musica: Donatella Finocchiaro ha interpretato la cantautrice siciliana in “L’amore che ho”, film di Paolo Licata, e da lì è partito questo viaggio di approfondimento nel mondo di Rosa Balistreri. Viaggio che arriva anche a Ustica dove è in corso un piccolo ma prezioso festival – Isola di Culture – che parla di memoria, impegno e visioni. Stasera (martedì 2 settembre) alle 21.30 al Teatro Comunale, Sulis e Spitaleri” ripercorre la carriera del percussionista Dario Sulis, dalle collaborazioni con Rosa Balistreri, Franco Battiato, Mario Venuti, all’esperienza multietnica con i Sun, fino alle composizioni più recenti. Con il pianista e compositore Diego Spitaleri.

Domani (mercoledì 3 settembre) sempre alle 21.30 ecco “Rosa cunta e canta”, il canto-racconto sulla forza arcaica di una voce capace di sublimare il dolore di un popolo. Donatella Finocchiaro si immergerà nell’immaginario di Rosa, facendo propria la sua vita, ma anche la sua forza, di donna e di artista. Dai primi anni in povertà a Licata, il marito violento, il viaggio verso Firenze, l’amicizia con Dario Fo, il pubblico che la ama, il rapporto difficile con la figlia, l’oblio e la fine. In perfetta simbiosi con il personaggio, Donatella si trasporta in questa forte storia che è la vita di Rosa, interpretando, con grande passione, i brani più toccanti di colei che venne ribattezzata l’Edith Piaf siciliana.

- Pubblicità -

Il festival è organizzato dal Comune di Ustica e da CoopCulture in collaborazione con il Collettivo Genìa e l’associazione culturale Kangaroo, sostenuto dall’assessorato regionale al Turismo. L’ingresso è libero.