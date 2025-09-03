Catania, corteo per la Global Sumud Flotilla: appuntamento oggi al Porto alle ore 18.00

- Pubblicità -

CATANIA – Oggi, mercoledì 3 settembre, Catania si mobilita in sostegno della Global Sumud Flotilla e del Global Movement to Gaza. L’inizio del corteo è fissato per le ore 18.00 al Porto, e poi si proseguirà per le vie cittadine fino a Piazza Federico di Svevia, di fronte al Castello Ursino, dove la serata proseguirà con interventi, musica e performance artistiche; fino alle ore 20/21.

L’iniziativa, promossa dal coordinamento Catanesi Solidali con il Popolo Palestinese e da Studenti per la Palestina, si prefigge di accompagnare simbolicamente la partenza della flotta internazionale in partenza da diversi porti del Mediterraneo per tentare di rompere l’assedio imposto a Gaza.

Più nello specifico il sostegno è rivolto verso la Global Sumud Flotilla, iniziativa che riunisce 50 imbarcazioni provenienti da 44 Paesi, con a bordo attivisti, medici, avvocati, giornalisti e artisti. Tra i promotori figurano la Freedom Flotilla Coalition, nota per la missione bloccata lo scorso giugno in acque internazionali con a bordo Greta Thunberg, il Global Movement to Gaza, la Maghreb Sumud Flotilla e la rete asiatica Sumud Nusantara.

Le navi trasportano tonnellate di cibo, medicinali e beni di prima necessità raccolti attraverso campagne popolari, in particolare in Italia e Spagna, con l’obiettivo di aprire un corridoio umanitario e richiamare l’attenzione della comunità internazionale.

«Con loro – hanno spiegato gli organizzatori catanesi – si muove l’umanità che resiste all’orrore del genocidio e dice al popolo palestinese che non è solo». L’arrivo della flotta a Gaza è previsto per metà settembre