Come l’Università Europea trasforma l’esperienza studentesca: l’alleanza internazionale EUNICE presente alla Conferenza annuale ed esposizione EAIE 2025

EUNICE offre all’Università di Catania e al suo ecosistema l’opportunità di co-creare nuovi programmi e servizi internazionali

L’Iniziativa delle Università Europee della Commissione Europea sta ridefinendo il panorama dell’istruzione superiore attraverso alleanze come EUNICE – European University for Customized Education, di cui l’Università di Catania è partner insieme ad altre 9 università del continente. Dal 9 al 12 settembre, EUNICE sarà tra le 35 alleanze universitarie europee presenti alla Conferenza ed Esposizione annuale dell’European Association for International Education (EAIE) 2025 di Göteborg, il principale appuntamento europeo dedicato all’istruzione superiore e il secondo più grande al mondo. Il tema del 2025, “Go-Create”, si allinea perfettamente alla missione di EUNICE: offrire percorsi educativi personalizzati e flessibili, capaci di rispondere alle esigenze degli studenti, della società e del mercato del lavoro.

Il polo italiano di EUNICE, guidato dall’Università di Catania, ha un ruolo strategico nello sviluppo di programmi innovativi che connettono studenti e ricercatori in tutta Europa. L’alleanza promuove corsi di laurea congiunti, micro-credenziali, mobilità virtuale, tirocini internazionali e clubs studenteschi, offrendo agli studenti la possibilità di costruire un percorso accademico su misura. Allo stesso tempo, rafforza il legame tra mondo accademico, impresa e territori, favorendo lo sviluppo di competenza in grado di competere a livello globale senza perdere il radicamento locale.

Durante EAIE 2025, l’Università di Catania sarà presente con EUNICE allo stand P145, condividendo esperienze e buone pratiche con istituzioni provenienti da tutto il mondo. Il lavoro dell’alleanza dimostra come la cooperazione europea sia leva di innovazione per le università, di crescita per gli studenti e di competitività per le regioni coinvolte, come la Sicilia.

In un’epoca segnata da rapidi cambiamenti tecnologici e sociali, alleanze come EUNICE confermano che la collaborazione internazionale è la chiave per costruire un sistema di istruzione superiore più resiliente, inclusivo e pronto a formare i professionisti del futuro, a beneficio sia degli studenti sia delle comunità locali.

Lanciata nel 2019, la European Universities Initiative della Commissione Europea conta oggi 65 alleanze, 8 Seal of Excellence alliances e oltre 570 istituzioni, promuovendo innovazione, mobilità e inclusività nell’istruzione superiore.

Nell’ambito del programma, FOREU4ALL – la Community of Practice che riunisce tutte le alleanze universitarie europee – ospiterà una sessione speciale congiunta con la Commissione Europea mercoledì 10 settembre, dalle 13:30 alle 14:30, dedicata alle istituzioni non ancora coinvolte nell’iniziativa. L’incontro esplorerà come strumenti e competenze sviluppati dalle alleanze possano avere un impatto positivo sull’intero settore universitario europeo.