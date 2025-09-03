La Cgil di Catania al fianco della Global Sumud Flotilla: trecento colli di aiuti in via Crociferi

La Cgil di Catania è al lavoro per coordinare e organizzare una parte dei numerosissimi aiuti raccolti in città e nei comuni della provincia a sostegno della Global Sumud Flotilla, la flotta di imbarcazioni civili che rappresenta 44 Paesi e che in questi giorni è pronta a salpare da diversi porti del Mediterraneo – Italia compresa – con l’obiettivo di portare aiuti umanitari alla popolazione della Striscia di Gaza e tentare di rompere l’assedio via mare. I colli raccolti e sistemati in via Crociferi sono circa 300.
Gli aiuti raccolti – in gran parte medicinali e beni di prima necessità – non provengono soltanto dalle istituzioni, ma soprattutto dalla gente comune, segno tangibile di una solidarietà viva e diffusa. Alcuni gesti assumono un valore simbolico ancora più forte: come nel caso dei Comuni di Militello e Troina, dove sono stati gli stessi sindaci a farsi carico di scortare personalmente i pacchi destinati alla missione. A questi si aggiunge l’impegno della Cgil di Caltagirone, che ha contribuito in modo significativo alla raccolta.
Lo stoccaggio dei materiali destinato alle navi partite da Genova, sarà possibile grazie alla disponibilità e alla professionalità dei lavoratori della GeoTrans, che hanno scelto di mettere a disposizione mezzi e competenze per garantire che gli aiuti arrivino a destinazione.
«Siamo profondamente colpiti dalla generosità della nostra comunità» – dichiara Carmelo De Caudo, segretario generale della Cgil di Catania – «Questa mobilitazione popolare è la dimostrazione che la solidarietà non è un concetto astratto, ma una pratica concreta e coraggiosa. Donne, uomini, lavoratrici e lavoratori di Catania e della provincia hanno scelto di non rimanere indifferenti e di fare la loro parte in un momento drammatico per il popolo palestinese».
La Cgil di Catania continuerà a sostenere e coordinare le iniziative legate alla Global Sumud Flotilla, convinta che la difesa dei diritti umani e la giustizia sociale non conoscano confini. Tutto è pronto anche per la manifestazione organizzata dal sindacato – di carattere nazionale- di sabato 6 a Catania. L’appuntamento è fissato alle ore 16.30 davanti alla Villa Bellini, da cui partirà un corteo fino alla Prefettura, con una richiesta chiara e urgente: fermare il genocidio in corso e chiedere al governo italiano di schierarsi “dalla parte della pace, della giustizia e del diritto internazionale”.