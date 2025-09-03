La Cgil di Catania al fianco della Global Sumud Flotilla: trecento colli di aiuti in via Crociferi

- Pubblicità -

La Cgil di Catania è al lavoro per coordinare e organizzare una parte dei numerosissimi aiuti raccolti in città e nei comuni della provincia a sostegno della Global Sumud Flotilla, la flotta di imbarcazioni civili che rappresenta 44 Paesi e che in questi giorni è pronta a salpare da diversi porti del Mediterraneo – Italia compresa – con l’obiettivo di portare aiuti umanitari alla popolazione della Striscia di Gaza e tentare di rompere l’assedio via mare. I colli raccolti e sistemati in via Crociferi sono circa 300.

Gli aiuti raccolti – in gran parte medicinali e beni di prima necessità – non provengono soltanto dalle istituzioni, ma soprattutto dalla gente comune, segno tangibile di una solidarietà viva e diffusa. Alcuni gesti assumono un valore simbolico ancora più forte: come nel caso dei Comuni di Militello e Troina, dove sono stati gli stessi sindaci a farsi carico di scortare personalmente i pacchi destinati alla missione. A questi si aggiunge l’impegno della Cgil di Caltagirone, che ha contribuito in modo significativo alla raccolta.

- Pubblicità -

Lo stoccaggio dei materiali destinato alle navi partite da Genova, sarà possibile grazie alla disponibilità e alla professionalità dei lavoratori della GeoTrans, che hanno scelto di mettere a disposizione mezzi e competenze per garantire che gli aiuti arrivino a destinazione.

«Siamo profondamente colpiti dalla generosità della nostra comunità» – dichiara Carmelo De Caudo, segretario generale della Cgil di Catania – «Questa mobilitazione popolare è la dimostrazione che la solidarietà non è un concetto astratto, ma una pratica concreta e coraggiosa. Donne, uomini, lavoratrici e lavoratori di Catania e della provincia hanno scelto di non rimanere indifferenti e di fare la loro parte in un momento drammatico per il popolo palestinese».

La Cgil di Catania continuerà a sostenere e coordinare le iniziative legate alla Global Sumud Flotilla, convinta che la difesa dei diritti umani e la giustizia sociale non conoscano confini. Tutto è pronto anche per la manifestazione organizzata dal sindacato – di carattere nazionale- di sabato 6 a Catania. L’appuntamento è fissato alle ore 16.30 davanti alla Villa Bellini, da cui partirà un corteo fino alla Prefettura, con una richiesta chiara e urgente: fermare il genocidio in corso e chiedere al governo italiano di schierarsi “dalla parte della pace, della giustizia e del diritto internazionale”.