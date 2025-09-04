In occasione del World Magic Day, svoltosi l’altro ieri, martedì 2 settembre, il Mago Dimis ha fatto tappa al reparto di pediatria dell’Ospedale Garibaldi Nesima di Catania, regalando ai piccoli degenti un pomeriggio di sorrisi, stupore e creatività.
L’iniziativa, organizzata in collaborazione con lo staff sanitario diretto dal dott. Antonino Palermo, non si è limitata a uno spettacolo di magia: Dimis ha infatti coinvolto i bambini in un vero e proprio corso di illusionismo, permettendo loro di imparare e sperimentare piccoli trucchi, trasformandosi per un giorno in giovani apprendisti prestigiatori.
«La magia – spiega Dimis – non è soltanto divertimento o sorpresa. È un linguaggio universale che stimola la fantasia, aiuta a sviluppare la manualità e diventa un ponte per l’interazione sociale. Per i piccoli pazienti, che stanno affrontando momenti difficili, l’illusionismo può rappresentare una sorta di cura parallela: un modo per distrarsi, sorridere e sentirsi protagonisti, anche solo per qualche ora».
Il laboratorio di magia ha visto i bambini impegnarsi con entusiasmo, tra corde e piccoli giochi di prestigio, mentre medici e familiari hanno accolto con grande calore l’iniziativa, sottolineando l’importanza di attività capaci di unire terapia e leggerezza.
Al termine dell’incontro ogni bambino ha ricevuto in regalo una bacchetta magica. Con questo appuntamento, Dimis rinnova il suo impegno a portare la magia non solo sui palchi, ma anche nei luoghi dove un sorriso ha il potere di fare la differenza.
Il Mago Dimis porta la magia ai piccoli pazienti del Garibaldi Nesima per il World Magic Day
