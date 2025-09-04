SUNIA Catania e SUNIA Sicilia scrivono all’IACP di Catania. “PNRR, Misura 7-I.17: non perdiamo l’occasione per riqualificare l’edilizia pubblica e ridurre le bollette delle famiglie”

- Pubblicità -

Il SUNIA di Catania e il SUNIA Sicilia chiedono all’Istituto Autonomo Case Popolari (I.A.C.P.) di chiarire con urgenza quali atti abbia già adottato per accedere ai finanziamenti previsti dalla Misura 7-I.17 del PNRR, destinati all’efficientamento energetico degli immobili di edilizia residenziale pubblica.

Nonostante non si sia svolto alcun confronto con le organizzazioni sindacali, il sindacato degli inquilini ritiene indispensabile che anche a Catania siano individuate le ESCo (Energy Service Company), come previsto dal decreto, e vengano mappati gli immobili su cui intervenire. La misura è strategica: l’efficientamento del patrimonio ERP è un tassello decisivo per centrare gli obiettivi della Direttiva europea “casa green” e, al contempo, ridurre consumi e costi per le famiglie in alloggi popolari.

Il quadro finanziario è rilevante: 1,381 miliardi di euro a livello nazionale, con la possibilità di ulteriori 50 milioni di euro in prestiti tramite banche convenzionate. Le finestre per la presentazione delle domande da parte delle ESCo individuate con evidenza pubblica sono aperte dal 1° al 29 settembre, con un ulteriore periodo successivo già previsto.

Giusi Milazzo e Agata Palazzolo, rispettivamente segretarie di SUNIA Sicilia e Catania, chiedono “trasparenza e rapidità: vogliamo sapere quali passi concreti l’I.A.C.P. di Catania abbia compiuto per non lasciare sul tavolo risorse decisive per la qualità dell’abitare e la lotta alla povertà energetica. È il momento di accelerare: servono subito l’individuazione dei soggetti attuatori e la lista degli immobili prioritari. Ogni ritardo rischia di far perdere a Catania e alla Sicilia un’occasione unica di riqualificazione e risparmio per gli inquilini.” Il Sunia ribadisce quindi la necessità di conoscere lo stato dell’arte degli atti adottati per l’accesso alla Misura 7-I.17, l’esito o il calendario delle procedure pubbliche per l’individuazione delle ESCo, l’elenco degli immobili ERP selezionati per gli interventi e i criteri di priorità, nonché l’avvio immediato di un tavolo di confronto con i sindacati per monitorare tempi, cantieri e impatti sociali.

“L’obiettivo è non disperdere risorse pubbliche, migliorare l’efficienza energetica del patrimonio ERP, abbattere le spese a carico degli inquilini e contribuire alla decarbonizzazione del settore residenziale”, concludono Milazzo e Palazzolo.