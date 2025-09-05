Al via la Scuola di Alta formazione “Futuri e Sostenibilità”. A Catania l’evento inaugurale

- Pubblicità -

Catania, 4 settembre 2025. Il futuro non è scritto, ma si può imparare a prevederlo e anticiparlo. Partendo da questa visione sarà inaugurata, lunedì 8 settembre a Catania, la prima edizione della scuola di Alta formazione “Futuri e Sostenibilità”, con un incontro istituzionale aperto dal titolo “Costruire futuri sostenibili: visioni e strategie trasformative”. Il percorso formativo – promosso dalla Scuola Superiore dell’Università di Catania e organizzato dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS ETS) – è nato con l’obiettivo di formare giovani capaci di orientare il cambiamento, affrontare la complessità e contribuire attivamente alla costruzione di un futuro sostenibile. L’ideazione della Scuola rientra nell’ambito di Ecosistema Futuro, la piattaforma strategica nazionale promossa dall’ASviS che, in linea con le raccomandazioni dell’Unesco, promuove il pensiero di lungo periodo in Italia e l’adozione di pratiche di anticipazione strategica nei settori della formazione, ricerca, comunicazione e democrazia deliberativa (ecosistemafuturo.it). La Scuola ospiterà 50 studenti, selezionati tra le oltre 80 candidature pervenute, che da settembre a dicembre seguiranno un percorso interdisciplinare e laboratoriale di 120 ore. Sarà un programma pensato per preparare le nuove generazioni a leggere i megatrend globali e costruire scenari sostenibili, gestire l’incertezza e costruire scenari di lungo periodo con attività di foresight, system thinking e progettazione trasformativa. L’iniziativa prevede la partecipazione come partner del progetto l’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), il Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti Climatici (CMCC) e Skopìa (centro di ricerca in futures studies) ed esperti di Ecosistema futuro ed è stata avviata grazie al finanziamento ministeriale SAFI3 (Sinergie per orientare e promuovere un’Alta Formazione Innovativa, Interdisciplinare, Internazionale).



Programma Saluti e interventi:

● Francesco Priolo, Rettore Università di Catania.

● Daniele Malfitana, Presidente Scuola Superiore Università di Catania.

● Patrizia Lombardi, già Presidente Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile, Prorettrice Politecnico di Torino **

● Patrizio Bianchi, Presidente Rete Cattedre UNESCO ** ● Andrea Lenzi, Presidente Consiglio Nazionale delle Ricerche **

● Enrico Montaperto Direttore Direzione Generale Ordinamenti Ufficio VI – Ministero Università e Ricerca ** Lectio Magistralis

● Enrico Giovannini, direttore scientifico dell’ASviS, già Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili “Misurare la sostenibilità guardando al futuro”



** Nota: In collegamento online