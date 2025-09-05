Sabato 6 manifestazione a Catania a sostegno della Global Sumud Flotilla. Interverranno la portavoce Maria Elena Delia e i parlamentari che si imbarcheranno per Gaza

- Pubblicità -

Sarà Maria Elena Delia, portavoce della Global Sumud Flotilla, a concludere la manifestazione indetta a Catania per sabato 6 settembre (partenza del corteo alle ore 17 ingresso Villa Bellini e arrivo in prefettura) per chiedere che si fermi il genocidio in corso a Gaza e a sostegno della flotta di imbarcazioni civili in partenza da tutto il Mediterraneo. La partenza della Flottilla dalla Sicilia è prevista per l’indomani, 7 settembre.

La Cgil di Catania aderisce e rilancia l’appello nazionale del sindacato alle mobilitazioni che sabato si terranno sul territorio nazionale unendo idealmente molte città italiane; alla manifestazione etnea hanno già aderito decine di associazioni, movimenti e collettivi. Alla manifestazione interverranno anche i deputati che parteciperanno alla missione della Flottilla e cioè i parlamentari del PD dei Cinque Stelle e di AVS per l’Europarlamento. Parteciperà anche Stefano Rebora, storico fondatore di Music for Peace.

