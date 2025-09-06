Serie C, Catania-Monopoli: la diretta della partita

- Pubblicità -

Terza giornata di campionato di Serie C e il Catania di Mimmo Toscano sfida il Monopoli al Massimino questa sera alle ore 20.30. La squadra di Alberto Colombo viene da un pari col Cosenza e una vittoria contro il Siracusa, mentre i rossazzurri hanno ottenuto due vittorie consecutive contro Foggia e Cavese. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.

Catania-Monopoli: la diretta della partita

20.30 – Fischio d’inizio del match al Massimino

Catania-Monopoli: la formazione ufficiale

CATANIA (-): in attesa

MONOPOLI (-): in attesa

ARBITRO: Il sig. Alberto Poli della sezione di Verona

ASSISTENTI: Il sig. Vittorio Consonni della sezione di Treviglio e il sig. Davide Fenzi della sezione di Treviso

QUARTO UOMO: Il sig. Giuseppe Rispoli della sezione di Locri

FVS: Il sig. Riccardo Leotta della sezione di Acireale

AMMONITI:

ESPULSI:

RETI:

Dove vedere il match in tv o in streaming gratis

L’incontro in programma al Massimino di Catania vale la terza giornata del girone C di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport e Now. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 251 di Sky Calcio.

Inoltre, il match Catania-Monopoli sarà visibile in diretta via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita non sarà visibile gratuitamente in nessuna piattaforma.