International Police Award Arts Festival 2025. Annunciati i vincitori del Premio Apoxiomeno

- Pubblicità -

ANNUNCIATI I VINCITORI DEL PREMIO APOXIOMENO

Tanti volti noti del cinema, della tv, della letteratura e del giornalismo italiani ed internazionali presenti nella categoria “big” del Premio Apoxiomeno, riconoscimento che da 29 anni viene assegnato alle migliori opere italiane e internazionali che raccontano il valore delle Forze dell’Ordine nella loro attività quotidiana di tutela della sicurezza dei cittadini.

- Pubblicità -

Anche quest’anno saranno tante le importanti celebrità che sfileranno sul tappeto rosso nella serata di gala delle premiazioni di sabato 13 settembre che si terrà nelle sale dell’Uci Cinema di Orio al Serio.

Sono stati annunciati i premiati delle categorie più attese, selezionati dalla Commissione del Premio tra tutte le opere, fra tutti gli artisti, gli scrittori, i giornalisti e gli atleti che si sono distinti per valorizzazione dell’attività delle Forze dell’Ordine nella loro espressione più alta, la difesa dei diritti e della sicurezza delle comunità.

CATEGORIA CINEMA

Olivier Marchal

Ex poliziotto francese, con un passato nella squadra mobile, nei servizi segreti, nella sezione antiterrorismo, nella polizia giudiziaria e come ispettore notturno nella quinta divisione della PJ, Olivier Marchal è apparso per la prima volta sullo schermo nel 1988 in Ne réveillez pas un flic qui dort.

[…]

Oggi è un acclamato regista di film polizieschi, tre volte candidato ai César (miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura) per 36 Quai des Orfèvres, che sarà proiettato insieme a Les Lyonnais e Borderline nelle sale dell’Uci Orio al Serio, in occasione della retrospettiva a lui dedicata il 12 settembre.

Franco Arcoraci – ex Polizia di Stato, oggi editore e regista, autore del film Franchitto, in proiezione all’Uci Orio al Serio il 12 settembre.

CATEGORIA TELEVISIONE

Eugenio Mastrandrea , attore italiano (La fuggitiva, From Scratch, The Equalizer 3, Don Matteo).

, attore italiano (La fuggitiva, From Scratch, The Equalizer 3, Don Matteo). Stefano Strocchi , produttore italo/tedesco della serie Art Crime (Sky).

, produttore italo/tedesco della serie Art Crime (Sky). Przygodzki Blazej, sceneggiatore polacco e poliziotto attivo, autore di serie come Poliziotte e poliziotti (1300 episodi), Sprawiedliwi Wydział Kryminalny (900 episodi), Uroczysko (150 episodi), Święty (300 episodi), Selekcja.

CATEGORIA LETTERATURA

Veit Heinichen, scrittore tedesco di noir contemporanei, osservatori delle dinamiche storiche, politiche, economiche e sociali.

CATEGORIA MUSICA

Loredana Errore , cantante, seconda classificata ad Amici 9, Disco di Platino con Ragazza, occhi, cielo.

, cantante, seconda classificata ad Amici 9, Disco di Platino con Ragazza, occhi, cielo. Luisa Corna, cantante, conduttrice e attrice, con esperienze a Sanremo e in tv.

CATEGORIA ARTE E SOCIALE

Daniel Sorza, fotografo di strada, noto per la campagna social a favore delle forze dell’ordine.

CATEGORIA POLIZIA

Titi Pitbull, poliziotto specializzato in criminalità organizzata e antiterrorismo, consulente tecnico e tattico in film di Olivier Marchal e Nicolas Guicheteau.

Oltre ai premiati delle varie categorie, nel corso della quattro giorni del Festival si terrà la premiazione del miglior film del concorso cinematografico IPAAF: vincitore il film kazako QAZHYMUQAN (miglior lungometraggio, miglior attore, miglior regia e migliore sceneggiatura).

Il Premio Internazionale Apoxiomeno, fondato nel 1996 dal Col. Orazio Anania, è l’unico riconoscimento mondiale dedicato a chi valorizza le Forze dell’Ordine nelle arti performative. Tra i premiati in passato: Colin Firth, Matt Dillon, Helen Mirren, Ennio Morricone, Robert Moresco, Nikita Michalkow, Abel Ferrara, Massimo Ranieri, Andrea Camilleri, Gina Lollobrigida.

Il Festival propone dibattiti, performance artistiche, proiezioni, mostre e incontri con gli autori. La statuetta d’argento, miniatura dell’Apoxiomeno di Lisippo, realizzata da Carlo Badii, è divenuta simbolo internazionale di integrità e impegno sociale.

Citazione del Col. Anania:

“Ci sono linguaggi cinematografici, televisivi, letterari, giornalistici che rincorrono l’autenticità, che traggono la loro forza dalla finzione e dalla costruzione della realtà. Lo scripted reality invece si ispira alla realtà. L’Apoxiomeno è il punto d’incontro tra il tutore dell’ordine che tutti i giorni affronta le difficoltà del mestiere e il genere poliziesco, noir, giallo, che questa vita la racconta con la spettacolarizzazione necessaria”.

Sponsor: Oriocenter, Gruppo Stilo, Baldan Assicurazione.

Patrocini: Ministero degli Interni, Provincia di Bergamo, Comuni di Azzano San Paolo e Orio al Serio, Polizia di Stato.