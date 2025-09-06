Nasce il Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia a Castellammare del Golfo

- Pubblicità -

Castellammare del Golfo, 6 settembre 2025 – È ufficialmente costituito il Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia presso il Consiglio Comunale di Castellammare del Golfo. Un traguardo significativo per il partito di Giorgia Meloni che rafforza la propria presenza istituzionale.

Il gruppo è guidato da Epifanio Bonventre, come capogruppo, e Rita Barone nel ruolo di vice capogruppo. Ne fanno parte il presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Ancona, la vice presidente Angela Bongiorno, l’assessore Giovanni D’Aguanno e Giuseppa Corbo, consigliere del Libero Consorzio Comunale di Trapani.



La formazione del gruppo garantisce una voce autorevole nell’amministrazione locale e un sostegno qualificato all’azione del sindaco Giuseppe Fausto, con l’obiettivo di tradurre in azioni concrete i valori del movimento conservatore a beneficio della comunità.

“Questo nuovo soggetto politico in Consiglio rappresenta una svolta importante per il nostro territorio” – afferma l’On. Giuseppe Bica, deputato regionale di Fratelli d’Italia all’ARS. “Gli amministratori che ne fanno parte hanno dimostrato competenza e dedizione. Il loro lavoro sarà importante per intercettare le necessità dei castellammaresi e promuovere iniziative di sviluppo. Sono fiducioso che sapranno distinguersi per pragmatismo e risultati tangibili.”



“L’istituzione di questa compagine testimonia il consolidamento del partito nella provincia trapanese” – evidenzia Maurizio Miceli, presidente provinciale di Fratelli d’Italia. “Disporre di figure apicali come Presidente e Vice Presidente del Consiglio, oltre agli altri membri qualificati, assicura un’incidenza politica determinante. Il nostro sostegno sarà costante per favorire progetti di rilancio economico e sociale del comune.”



“Come Senatore della Repubblica e rappresentante di Fratelli d’Italia, esprimo grande soddisfazione per la costituzione del Gruppo Consiliare del nostro partito a Castellammare del Golfo” – dichiara il Senatore della Repubblica. “Questa iniziativa crea un dialogo diretto tra il territorio siciliano e le istituzioni parlamentari. Il gruppo potrà contare sul nostro sostegno per portare le istanze castellammaresi nelle sedi legislative nazionali. Un risultato che dimostra la capacità attrattiva e la solidità organizzativa raggiunta dal nostro partito in tutta la Sicilia occidentale.”



Il nuovo organismo si accinge ad affrontare le sfide amministrative ponendo al centro dell’agenda politica le priorità cittadine e la crescita del territorio.