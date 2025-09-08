Palermo. In piazzetta Bagnasco, martedì 9 Settembre, si sfogliano le “Pagine di Vino” di Antonella Chinnici

- Pubblicità -

In piazzetta Bagnasco, martedì 9 Settembre, si sfogliano le “Pagine di Vino” di Antonella Chinnici

Un saggio che si configura come un vero e proprio viaggio tra storia, cultura e memoria. Protagonista il vino, simbolo di sacralità, tradizione e convivialità. Si parlerà e brinderà alle 18 di martedì 9 settembre in piazzetta Bagnasco, grazie a “Pagine di vino”, il libro di Antonella Chinnici edito da Navarra.

A interagire con l’autrice saranno Vito Lo Scrudato, Vincenzo Patti, Bernardo Puleio ed Eugenia Storti. Letture a cura di Daniela Musumeci.

A curare la presentazione la libreria ModusVivendi. A fine evento si brinderà con una degustazione di vini offerti da Tasca d’Almerita.

Prosegue la stagione di piazzetta Bagnasco, promossa dalle associazioni “Piazzetta Bagnasco” e “Palermo Mediterranea”. Sponsor Cappadonia Gelati.

Il libro

Dalle radici bibliche e mitologiche, con Dioniso e gli antichi miti greci, fino alle testimonianze di resti archeologi dall’epoca romana alle dominazioni arabe, normanne, spagnole e inglesi.

A partire dall’antica Grecia il vino si configura come un frammento di civiltà e un ponte tra popoli e epoche diverse: il saggio esplora il legame tra vino e letteratura siciliana, fino ad arrivare ad autori come Tomasi di Lampedusa, Pirandello, Brancati e Consolo, che ne celebrano il ruolo nelle feste, nei momenti di gioia e di dolore, come simbolo di amicizia, memoria e resilienza. La narrazione si arricchisce di racconti e proverbi popolari, custodi di un sapere antico tramandato di generazione in generazione, che testimoniano il duro lavoro nei vigneti e l’amore per questa terra.

«Il vino è molto più di una bevanda – scrive Antonella Chinnici -. È un atto di memoria, un simbolo di speranza e di rinascita, capace di unire e di raccontare la complessità dell’anima siciliana. Un racconto infinito di storie, emozioni e tradizioni che si intrecciano in ogni goccia, rendendolo un vero e proprio patrimonio culturale e identitario della Sicilia».

L’autrice

Antonella Chinnici, docente di Italiano e Latino nei Licei – attualmente presso il liceo Classico Internazionale “Umberto I” di Palermo – ha pubblicato saggi e articoli di critica letteraria su riviste specializzate. Si occupa di ermeneutica testuale, con particolare riguardo ai testi delle autrici e degli autori della sua Sicilia.

Per Navarra editore, ha già pubblicato con Alessandra Colonna Romano e Daniela Musumeci ha pubblicato Tessere di Luce. Letture siciliane dal Duecento ad oggi (2022) e A che i poeti nei tempi bui? Versi di oggi contro la guerra (2024).

Palermo, 8 Settembre 2025