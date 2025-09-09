Ieri in Italia quattro morti sul lavoro in un giorno, Unimpresa: “Basta deroghe e risparmi sulla pelle dei lavoratori”

- Pubblicità -

Quattro operai morti in un solo giorno, da Torino alla Sicilia, travolti o precipitati sui luoghi di lavoro. È l’ennesimo lunedì nero che ci sbatte in faccia una realtà crudele: nel nostro Paese si continua a morire mentre si lavora. Una strage silenziosa, quotidiana, che non può essere derubricata a fatalità o statistica. È una vera emergenza nazionale, che ci interpella tutti: imprese, istituzioni, forze sociali. L’Italia ha bisogno di un Piano straordinario nazionale per la sicurezza, fondato su tre pilastri: formazione obbligatoria di qualità, controlli sistematici e incisivi, e una rete più efficiente di ispettori e tecnici della prevenzione. Basta proroghe, deroghe, appalti al massimo ribasso che sacrificano la sicurezza sull’altare del risparmio. E basta con la logica dell’emergenza: occorre un’azione strutturale e permanente, che coinvolga ogni attore della filiera produttiva. Lo dichiara il consigliere nazionale di Unimpresa con delega alla sicurezza sul lavoro e presidente dell’associazione ASSIDAL, Giuseppe Ciarcelluto, commenta le notizie degli incidenti mortali accaduti oggi a Monza, Roma, Torino e Riposto (Catania). Tutti devono comprendere che la sicurezza non è un adempimento burocratico, ma un dovere morale, civile e strategico. È un investimento, soprattutto per le imprese, grandi o piccole che siano. Una cultura della prevenzione diffusa riduce il rischio di incidenti, migliora la produttività, tutela la reputazione aziendale e crea ambienti di lavoro sani e responsabili. Da parte nostra, come sistema Unimpresa, continueremo a mettere a disposizione la nostra rete di associazioni, formatori e consulenti per accompagnare le aziende verso standard più elevati. Ma la politica, il governo e il Parlamento devono fare di più e farlo subito: perché dietro ogni numero c’è una vita spezzata, una famiglia distrutta, una comunità ferita conclude Ciarcelluto.