Palermo Comic Convention 2025: tutto pronto per la decima edizione dall’11 al 14 settembre

- Pubblicità -

Dal 11 al 14 settembre 2025, i Cantieri Culturali alla Zisa si trasformeranno ancora una volta nel cuore pulsante della cultura pop italiana con la decima edizione di Palermo Comic Convention. Un traguardo importante per un festival che, anno dopo anno, ha saputo conquistare il pubblico con la sua formula unica fatta di fumetto, animazione, cinema, cosplay, gaming, musica e spettacolo.

Ad aprire le danze sarà Giorgio Vanni, icona delle sigle TV più amate, che giovedì 11 settembre alle ore 21:00 salirà sul palco dell’Averna Spazio Open per un live show imperdibile. Un viaggio musicale tra nostalgia e divertimento, che darà ufficialmente il via a quattro giorni di festa.

- Pubblicità -

Tra gli ospiti più attesi, Luca Ward, voce leggendaria del doppiaggio italiano, incontrerà il pubblico venerdì 12 settembre per raccontare la sua straordinaria carriera tra cinema, TV e teatro. A intervistarlo sarà Leonardo Graziano, voce italiana di Sheldon Cooper e Naruto, in un appuntamento speciale dal titolo “Sul divano con Sheldon”.

FUMETTO E ANIMAZIONE: I GRANDI MAESTRI

Il Giappone sarà protagonista con due nomi d’eccezione: Takahiro Yoshimatsu, character designer di capolavori come Dragon Ball, Hunter x Hunter, Trigun e Overlord, e Yasuhiro Nightow, autore del manga cult Trigun e di Blood Blockade Battlefront. Entrambi saranno protagonisti di incontri e sessioni dedicate all’arte dell’animazione e del manga, in collaborazione con Mangames ed Edoardo Serino.

Dal Sud America arriva invece Enrique Breccia, maestro del fumetto argentino, che sabato 13 settembre sarà al centro di un incontro speciale moderato da Antonio Scuzzarella e organizzato in collaborazione con l’Istituto Cervantes di Palermo.

CINEMA, SERIE TV E CULTURA POP

Il Cinema De Seta ospiterà numerosi talk e proiezioni: da “Siamo Seri(al)!” con VictorLaszlo88 e Andrea Maglia, all’incontro “25 anni de I Cento Passi” con Marco Rizzo e Luisa Impastato, fino a “Vite in pausa”, un momento di sensibilizzazione sul fenomeno degli hikikomori, a cura di Hikikomori Italia e dell’Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia.

CREATOR E INFLUENCER

Tra i protagonisti anche Valentina Vignali, atleta, modella e creator, che venerdì 12 settembre si racconterà in un’intervista esclusiva. Spazio anche alla cultura digitale con Yuriko Tiger che animerà l’Area Japan sabato 13 settembre.

COSPLAY, GAMING E NUOVE AREE TEMATICHE

Non può mancare il grande Cosplay Contest PCC Championship 2025, in programma domenica 14 settembre: in palio 500 € in buoni Amazon per il miglior costume. L’area gaming ospiterà tornei su titoli come FC25, in collaborazione con Palermo F.C., Palermo Esports e Meta Gaming Pub, con in palio una VIP Experience rosanero allo stadio Barbera.

Tra le novità di quest’anno, la nuova Area LEGO®, uno spazio creativo per grandi e piccoli, e lo spettacolo di danza “Aladino” a cura di Nausicaa Dance Studio, che porterà sul palco l’incanto delle Mille e una notte.

UN MANIFESTO TRA MITO E VISIONE

Il manifesto ufficiale dell’edizione 2025 è firmato da Maurizio Rosenzweig, che ha reinterpretato il mito delle sirene dell’Addaura in un’opera potente e visionaria, ricca di citazioni dal mondo del fumetto e profondamente legata all’identità creativa di Palermo.

Palermo Comic Convention 2025 vi aspetta dall’11 al 14 settembre ai Cantieri Culturali alla Zisa per celebrare insieme dieci anni di cultura pop. Un evento imperdibile per appassionati, famiglie, curiosi e sognatori di tutte le età.

Palermo Comic Convention fa parte di RIFF, la Rete nazionale costituita dai Festival italiani di Fumetto che hanno come obiettivo la valorizzazione della nona arte in ogni sua declinazione.

COME PARTECIPARE

Per partecipare all’evento ci sono varie opzioni disponibile. I biglietti per l’ingresso giornaliero e gli abbonamenti sono acquistabili online sul sito del Palermo Comic Convention o al botteghino solo nei giorni dell’evento. Per maggiori informazioni potete consultare la pagina Facebook della manifestazione o inviare una mail a info@palermocomicconvention.it