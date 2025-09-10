Appena concluso il Pizza Enna Fest 2025: tra novità, talk e spettacoli la città ha celebrato gusto e partecipazione

- Pubblicità -

“La risposta delle persone è sempre la migliore motivazione per chi realizza un evento come questo e l’entusiasmo attorno al Pizza Enna Fest è stato magico. – Con queste parole Antonio Cammarata presidente dell’Associazione Pizzaioli Ennes CNA commenta la manifestazione che si è appena conclusa – Abbiamo contato migliaia di persone in ogni serata e tantissime sono tornate tutti i giorni solo per il piacere di godere nuovamente della piazza piena di gente.”

Tra le novità di quest’anno lo spazio dedicato alla sicurezza stradale organizzato della Polizia di Stato. L’area dove era presente il Pullman Azzurro, assieme alle auto della Polizia e dei simulatori di guida del Comune ha raccolto tantissimi visitatori.

Tra le iniziative di successo che invece sono state riproposte, quella organizzata con la cooperativa La Contea. Anche questa volta una iniziativa molto partecipata e apprezzata. Anche quest’anno spazio alle masterclass, allo show Cooking del Pasticcere Paolo Severino e al laboratorio su natura e benessere curato da Tenuta Famiglia.

“Anche quest’anno lo spazio dei talk è stato un importante momento di riflessione – ha dichiarato il Presidente di CNA Valentino Savoca – La presentazione della pizza è stato un momento di confronto, tra le realtà produttive e gli attori dello sviluppo territoriale, molto partecipato. Pensiamo che questa iniziativa sia importante anche per il contributo in termini di spinta alle azioni di sviluppo territoriale.

Gli organizzatori hanno più volte espresso un ringraziamento al Comune di Enna, presente nell’organizzazione attraverso l’Assessore De Luca, ai funzionari del settore Eventi Gisella Fazzi e Sergio Maffeo e alla commandante della Polizia Municipale Delfina Voria.

Hanno dichiarato in conclusione Antonio Cammarata e Valentino Savoca: “Un ringraziamento d’obbligo a D9 e ad Angelo Sarda che ha curato tutta la comunicazione, ai ristoratori della CNA che con l’iniziativa dei fuori menù hanno rappresentato come valore di questa iniziativa vada oltre la pizza Enna Village, e i tanti sponsor che hanno sostenuto e in particolare: Plasticat, Dalli Cardillo, D9, Idee AZ, AF Academy, Mulinello, Consorzio Piacentino Enese, Grandi Molini Italiani, SUMUP, Sorelle Turco, Valfrutta-

“E’ stata ancora una volta una esperienza entusiasmante al punto che già siamo al lavoro per la prossima edizione”