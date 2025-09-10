Chinnici: “Sicilia terra di pace, Schifani si esponga a favore di Globus Flottilla”

- Pubblicità -

“Nei porti siciliani ci sono le navi di Global Sumud Flottilla che domani, giovedì 11 settembre, salperanno per unirsi al resto delle imbarcazioni dirette verso Gaza. E’ una missione umanitaria per portare sostegno e beni di prima necessità ad una popolazione martoriata.

La Sicilia è terra di pace nel Mediterraneo, di tolleranza e di mediazione tra i popoli e per questo invitiamo il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, troppo silente sull’argomento, a prendere invece una posizione chiara e netta a tutela delle imbarcazioni e degli equipaggi, composti da personale medico e sanitario, da giornalisti, dai parlamentari, tra cui i nostri Arturo Scotto e Annalisa Corrado, tutti volontari con una sola missione: la pace”. Così la vicesegretaria del Pd Sicilia, Valentina Chinnici, deputata regionale del Pd all’Assemblea Regionale Siciliana.