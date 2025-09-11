Ciavuri e Sapuri Fest 2025: il nostro viaggio tra gli stand e il commento del presidente della CNA di Palermo

- Pubblicità -

L’agrifood siciliano rappresenta quasi il 7 per cento del fatturato nazionale, e comprende non solo la produzione agricola e alimentare, ma anche la distribuzione, comprese le attività connesse all’hospitality, alla ristorazione e ai bar.



Una filiera che rappresenta quasi il 40 per cento dell’economia dell’Isola: un volume di gran lunga superiore alla media nazionale che si attesta poco sopra il 27 per cento.



L’agrifood, con le sue 186 mila imprese (in gran parte micro e piccole e artigiane) si configura come un pilastro produttivo e culturale. La forza di questa filiera non risiede solo nei numeri, ma anche nella capacità di mantenere e valorizzare l’identità territoriale.

L’unico punto di debolezza è la trasformazione che non c’è, o che comunque rimane sottodimensionata rispetto alle potenzialità offerte dalla ricchezza agricola. Ad ogni modo il Made in Sicily oggi è sinonimo di qualità, tradizione e gusto, ma anche di innovazione e sostenibilità.



Grazie a tutto questo molti prodotti siciliani hanno conquistato il palato di italiani e stranieri. All’estero i nostri prodotti sono un punto di forza dell’export italiano.



La Cna di Palermo, nell’intento di promuovere e far decollare ulteriormente questo comparto anche fuori dai confini nazionali, ha ideato il “Ciavuri e Sapuri Fest“, un evento che realizza ogni anno.



Una vetrina che, anche in questa 6° edizione a Mondello, ha messo in mostra il meglio dei prodotti siciliani e palermitani, conquistando il gusto di migliaia di visitatori.

Noi di Hashtag Sicilia questa sera vi presentiamo il nostro video-reportage che racconta, attraverso immagini e interviste, la ricchezza e la passione delle decine e decine di imprese espositrici protagoniste della manifestazione. Un racconto reso ancora più significativo dall’intervista a Domenico Provenzano, presidente della CNA di Palermo, che ci ha parlato della forza e delle prospettive del comparto agroalimentare siciliano.

Per tutto questo, e molto altro ancora, non ci resta che darvi appuntamento a questa sera alle ore 20.00 con la nostra prima visione trasmessa sulla nostra pagina Facebook, sul nostro canale Youtube, e sui nostri altri canali social. Non mancate!