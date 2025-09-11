Palermo, piazzetta Bagnasco ospita il WWF Sicilia Nord Occidentale: focus sull’escursionismo

- Pubblicità -

S’intitola “Escursionismo, un’avventura tra mare montagne e natura” l’evento promosso alle 18 di venerdì 12 Settembre in piazzetta Bagnasco dal WWF Sicilia nord Occidentale. Un pomeriggio di piena immersione nella natura attraverso un’associazione che ha fatto della tutela dell’ambiente la sua forza 4e la sua quotidiana a battaglia.

Ne parlano Giorgio De Simone, referente del gruppo escursionismo e guida naturalistica del WWF Sicilia nord Occidentale; Pietro Ciulla, delegato regionale dell’associazione; Salvo Balsamo, referente dei “Cammini Magna Via Francigena”; Pino Casamento, organizzatore di escursioni; Valentina Incrapera, guida naturalistica e vice presidente dell’associazione.

Prosegue la stagione di piazzetta Bagnasco, promossa dalle associazioni “Piazzetta Bagnasco” e “Palermo Mediterranea”. Sponsor Cappadonia Gelati.

Il WWF Italia

Nasce nel 1966 e dopo qualche anno viene attivata la sede siciliana a Palermo nel 1971. Le attività principali del WWF sono la tutela dell’ambiente e della fauna selvatica. Tante quelle correlate agli scopi sociali, tra cui l’escursionismo. Da sempre i volontari del WWF si dedicano anche all’escursionismo naturalistico per far conoscere il proprio territorio e l’ambiente ai soci. Da anni un gruppo interno all’associazione si occupa di programmare, pianificare e svolgere in sicurezza escursioni, trekking e cammini, attraversando sentieri montani, collinari e costieri.

Su oltre 200 soci abbiamo oltre 150 escursionisti abituali e ogni settimana si svolgono escursioni che possono esse da facili a difficili oltre a passeggiate alla scoperta di luoghi e borghi della Sicilia affinché si possa incentivare il turismo naturalistico.

Negli ultimi anni alcuni soci si sono dedicati ai cammini, un tipo di turismo lento che vuole essere anche un modo di approcciare il territorio rivolto sia alla scoperta della natura, dei territori, ma soprattutto di collegare abitati tra di loro per conoscere l’identità di questi paesaggi rurali. Nel gruppo sono presenti guide naturalistiche abilitate allo svolgimento di tale professione, che da volontari dedicano parte del loro tempo a pianificare e accompagnare il gruppo dei soci. Solo i soci possono partecipare alle escursioni per rafforzare quello spirito di appartenenza a un modo di vivere e pensare in maniera ecosostenibile.