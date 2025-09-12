La Rete Zeromolestie Sinalp denuncia l’ennesima Sentenza shock sul caso Lucia Regna 

- Pubblicità -

Ancora una volta i cittadini siciliani e italiani si trovano davanti a una sentenza che lascia sgomenti.

Solo oggi, a distanza di oltre tre anni, è arrivata la decisione sul brutale pestaggio del 28 luglio 2022, quando Lucia Regna fu ridotta in fin di vita dal marito dopo interminabili minuti di violenza cieca.

Questa sentenza, anziché restituire giustizia, ha generato sdegno e incredulità, nelle motivazioni, l’aggressione viene descritta come un “sfogo disperato” di un uomo “ferito dal tradimento” e “provato dalla disgregazione familiare”.

“È inconcepibile, dichiara Natascia Pisana, Responsabile della Rete Zeromolestie Sinalp, leggere che un tentato femminicidio venga giustificato come uno “sfogo umano”. Per sette lunghi minuti Lucia Regna è stata colpita fino a restare agonizzante, e oggi ci viene detto che il colpevole andava compreso perché lacerato da una separazione. Questo non è diritto, è un insulto alla dignità delle vittime e alla coscienza collettiva.”

Il Presidente della Rete Zeromolestie Sinalp, Andrea Monteleone, aggiunge, “Attribuire alla vittima la colpa di aver “sfaldato un matrimonio ventennale in maniera brutale” è un ribaltamento inaccettabile della realtà.

Nessuna condizione può mai giustificare o attenuare la violenza. Così si rischia di legittimare il possesso, il dominio e l’aggressione come risposta alla libertà di una donna.”

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto strumenti importanti, dal Codice Rosso (L. 69/2019) al recente ddl sul femminicidio approvato nel marzo 2025, ma questi rimangono inefficaci senza un sistema giudiziario rapido e coerente e senza un profondo cambiamento culturale della nostra società.

I processi troppo lenti, le motivazioni che minimizzano la gravità delle aggressioni e l’assenza di prevenzione culturale alimentano la sfiducia dei cittadini e consegnano alle donne un messaggio devastante, “la violenza, in qualche modo, possa essere compresa o attenuata”.

La Rete Zeromolestie Sinalp da tempo ribadisce che, servono processi rapidi e pene certe, è necessaria una vera educazione di genere che coinvolga scuole, istituzioni e società civile, ed ogni sentenza che riduce la gravità della violenza è un colpo inferto non solo alla vittima, ma a tutte le donne.

È tempo che la giustizia italiana si schieri senza ambiguità estrapolate tra le maglie di un sistema giudiziario che giornalmente dimostra tutti i suoi limiti, la violenza non deve mai essere giustificata.

La Direzione Rete Zeromolestie Sinalp OdV