Serie C, Cosenza-Catania 4-1: brutto k.o per la squadra di Toscano!

La capolista Catania fa tappa al “Marulla” per sfidare il Cosenza di Antonio Buscè. La squadra di Mimmo Toscano vuole centrare il quarto risultato utile consecutivo sfidando una delle migliori formazioni del girone C. Rossoblù ancora a secco di vittorie nelle prime tre giornate di campionato. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.
Cosenza-Catania 4-1: la diretta della partita
90+7′ – FINALE AL MARULLA: 4-1 PER IL COSENZA SUL CATANIA!
90+6′ – Traversa del Catania con Di Tacchio da 30 metri
90+5′ – POKER DEL COSENZA: HA SEGNATO LANGELLA CHE CHIUDE DEFINITIVAMENTE LA PARTITA
90′ – Assegnati 7 minuti di recupero
85′ – Nel Catania fuori Casasola per Raimo
83′ – TRAVERSA DEL CATANIA! Forte con una conclusione violentissima in area piccola, legno pieno per i rossazzurri
79′ – Nel Cosenza fuori Contiliano e Ricciardi per Begheldo e Arioli
77′ – TERZO GOL DEL COSENZA CON KOUAN CHE ANTICIPA DONNARUMMA E DOPO 45 MINUTI DI CORSA LA INSACCA. 3-1 PER LA SQUADRA DI BUSCE’!
75′ – Catania che sfiora il 2-2 con ancora Lunetta, tiro strozzato che termina tra le braccia di Vettorel
69′ – RETE DEL CATANIA: GRAN PALLA DI CASASOLA PER LUNETTA E ROSSAZZURRI CHE ACCORCIANO
67′ – Nel Catania fuori Jimenez e Cicerelli per Di Tacchio e Lunetta. Nel Cosenza fuori Cimino per Cannavò
66′ – Ci prova in girata Forte, salva la difesa del Cosenza
63′ – Miracolo di Dini su una cavalcata di Ricciardi
59′ – Niente rosso, resta giallo per Jimenez
58′ – FVS per un possibile cartellino rosso per Jimenez
57′ – Cartellino giallo per Jimenez del Catania
52′ – Ammonito Cicerelli nel Catania
51′ – RETE DEL COSENZA: TIRO CENTRALE DI FLORENZI NON TRATTENUTO DA DINI. RADDOPPIO DEI ROSSOBLU’. 2-0!
48′ – Ci prova Caporale nel Cosenza, palla altissima sopra la traversa
46′ – INIZIA IL SECONDO TEMPO: fuori Di Gennaro e D’Ausilio per Martic e Stoppa
Cosenza-Catania 1-0: fine primo tempo, la decide Ricciardi
45+3′ – FINE PRIMO TEMPO A COSENZA: ROSSOBLU’ AVANTI CON RICCIARDI!
45+2′ – Ammonito Cimino nel Cosenza
45′ – Concessi tre minuti di recupero
44′ – Cosenza che ci prova con un tiro deviato di Mazzocchi, para facile Dini
39′ – Ammonito D’Orazio nel Cosenza
37′ – VANTAGGIO DEL COSENZA: A SEGNO RICCIARDI DOPO UN’AZIONE CONFUSA IN AEREA. 1-0 PER I CALABRESI!
35′ – Doppio intervento di Vettorel prima su D’Ausilio su punizione e poi su un tiro cross di Cicerelli con il portiere rossoblù che smanaccia
34′ – Cartellino giallo per Dametto del Cosenza
25′ – Ammonito Di Gennaro nel Catania
19′ – Conclusione da fuori di Langella, palla di pochissimo a lato dalla destra di Dini
18′ – Ammonito Casasola nel Catania
11′ – Prima occasione per il Cosenza con Kouan servito da Florenzi, palla altissima sopra la traversa
9′ – Occasione Catania, sfonda D’Ausilio al centro per Cicerelli anticipato di nulla dalla difesa del Cosenza
7′ – Fase di studio del match, poche occasioni da una parte e dall’altra
1′ – INIZIA IL MATCH AL MARULLA: VIA A COSENZA-CATANIA
15.00 – Fischio d’inizio del match del Marulla
Cosenza-Catania 4-1: le formazioni ufficiali
COSENZA (4-3-2-1): Vettorel; Cimino (dal 67′ Cannavò), Caporale, Dametto, D’Orazio; Langella, Contiliano (dal 79′ Begheldo), Kouan; Florenzi, Ricciardi (dal 79′ Arioli); Mazzocchi. A disposizione: Pompei, Dalle Mura, Barone, Ferrara, Rocco, Ragone, Achour, Novello. Allenatore: Antonio Buscè
CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Di Gennaro (dal 46′ Martic), Pieraccini; Casasola (dal 85′ Raimo), Jimenez (dal 67′ Di Tacchio), Corbari, Donnarumma; D’Ausilio (dal 46′ Stoppa), Cicerelli (dal 67′ Lunetta); Forte. A disposizione: Bethers, Coco, Allegretto, Celli, Aloi, Quiroz, Giardina. Allenatore: Domenico Toscano
ARBITRO: Il sig. Fabio Rosario Luongo della sezione di Frattamaggiore
ASSISTENTI: Il sig. Giovanni Francesco Massari della sezione di Molfetta e il sig. Emanuele Fumarulo della sezione di Barletta
QUARTO UOMO: Il sig. Gabriele Totaro della sezione di Lecce
FVS: La sig. Stefania Genoveffa Signorelli della sezione di Paola
AMMONITI: 18′ Casasola (CAT), 25′ Di Gennaro (CAT), 34′ Dametto (COS), 39′ D’Orazio (COS) e Toscano (CAT), 45+2′ Cimino (COS), 52 Cicerelli (CAT), 57′ Jimenez (CAT)
ESPULSI:
RETI: 37′ Ricciardi (COS), 51′ Florenzi (COS), 69′ Lunetta (CAT), 77′ Kouan (COS), 90+4′ Langella (COS)
Dove vedere il match in tv o in streaming gratis
L’incontro in programma al Marulla di Cosenza vale la quarta giornata del girone C di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport e Now. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 253 di Sky Calcio.
Inoltre, il match Cosenza-Catania sarà visibile in diretta via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita sarà visibile gratuitamente su Telecolor, canale 11 del digitale terrestre.