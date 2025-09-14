Serie C, Cosenza-Catania 4-1: brutto k.o per la squadra di Toscano!

- Pubblicità -

La capolista Catania fa tappa al “Marulla” per sfidare il Cosenza di Antonio Buscè. La squadra di Mimmo Toscano vuole centrare il quarto risultato utile consecutivo sfidando una delle migliori formazioni del girone C. Rossoblù ancora a secco di vittorie nelle prime tre giornate di campionato. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.

Credit: Riccardo Caruso

Cosenza-Catania 4-1: la diretta della partita

90+7′ – FINALE AL MARULLA: 4-1 PER IL COSENZA SUL CATANIA!

90+6′ – Traversa del Catania con Di Tacchio da 30 metri

90+5′ – POKER DEL COSENZA: HA SEGNATO LANGELLA CHE CHIUDE DEFINITIVAMENTE LA PARTITA

90′ – Assegnati 7 minuti di recupero

85′ – Nel Catania fuori Casasola per Raimo

83′ – TRAVERSA DEL CATANIA! Forte con una conclusione violentissima in area piccola, legno pieno per i rossazzurri

79′ – Nel Cosenza fuori Contiliano e Ricciardi per Begheldo e Arioli

77′ – TERZO GOL DEL COSENZA CON KOUAN CHE ANTICIPA DONNARUMMA E DOPO 45 MINUTI DI CORSA LA INSACCA. 3-1 PER LA SQUADRA DI BUSCE’!

75′ – Catania che sfiora il 2-2 con ancora Lunetta, tiro strozzato che termina tra le braccia di Vettorel

69′ – RETE DEL CATANIA: GRAN PALLA DI CASASOLA PER LUNETTA E ROSSAZZURRI CHE ACCORCIANO

67′ – Nel Catania fuori Jimenez e Cicerelli per Di Tacchio e Lunetta. Nel Cosenza fuori Cimino per Cannavò

66′ – Ci prova in girata Forte, salva la difesa del Cosenza

63′ – Miracolo di Dini su una cavalcata di Ricciardi

59′ – Niente rosso, resta giallo per Jimenez

58′ – FVS per un possibile cartellino rosso per Jimenez

57′ – Cartellino giallo per Jimenez del Catania

52′ – Ammonito Cicerelli nel Catania

51′ – RETE DEL COSENZA: TIRO CENTRALE DI FLORENZI NON TRATTENUTO DA DINI. RADDOPPIO DEI ROSSOBLU’. 2-0!

48′ – Ci prova Caporale nel Cosenza, palla altissima sopra la traversa

46′ – INIZIA IL SECONDO TEMPO: fuori Di Gennaro e D’Ausilio per Martic e Stoppa

Cosenza-Catania 1-0: fine primo tempo, la decide Ricciardi

45+3′ – FINE PRIMO TEMPO A COSENZA: ROSSOBLU’ AVANTI CON RICCIARDI!

45+2′ – Ammonito Cimino nel Cosenza

45′ – Concessi tre minuti di recupero

44′ – Cosenza che ci prova con un tiro deviato di Mazzocchi, para facile Dini

39′ – Ammonito D’Orazio nel Cosenza

37′ – VANTAGGIO DEL COSENZA: A SEGNO RICCIARDI DOPO UN’AZIONE CONFUSA IN AEREA. 1-0 PER I CALABRESI!

35′ – Doppio intervento di Vettorel prima su D’Ausilio su punizione e poi su un tiro cross di Cicerelli con il portiere rossoblù che smanaccia

34′ – Cartellino giallo per Dametto del Cosenza

25′ – Ammonito Di Gennaro nel Catania

19′ – Conclusione da fuori di Langella, palla di pochissimo a lato dalla destra di Dini

18′ – Ammonito Casasola nel Catania

11′ – Prima occasione per il Cosenza con Kouan servito da Florenzi, palla altissima sopra la traversa

9′ – Occasione Catania, sfonda D’Ausilio al centro per Cicerelli anticipato di nulla dalla difesa del Cosenza

7′ – Fase di studio del match, poche occasioni da una parte e dall’altra

1′ – INIZIA IL MATCH AL MARULLA: VIA A COSENZA-CATANIA

15.00 – Fischio d’inizio del match del Marulla

Cosenza-Catania 4-1: le formazioni ufficiali

COSENZA (4-3-2-1): Vettorel; Cimino (dal 67′ Cannavò), Caporale, Dametto, D’Orazio; Langella, Contiliano (dal 79′ Begheldo), Kouan; Florenzi, Ricciardi (dal 79′ Arioli); Mazzocchi. A disposizione: Pompei, Dalle Mura, Barone, Ferrara, Rocco, Ragone, Achour, Novello. Allenatore: Antonio Buscè

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Di Gennaro (dal 46′ Martic), Pieraccini; Casasola (dal 85′ Raimo), Jimenez (dal 67′ Di Tacchio), Corbari, Donnarumma; D’Ausilio (dal 46′ Stoppa), Cicerelli (dal 67′ Lunetta); Forte. A disposizione: Bethers, Coco, Allegretto, Celli, Aloi, Quiroz, Giardina. Allenatore: Domenico Toscano

ARBITRO: Il sig. Fabio Rosario Luongo della sezione di Frattamaggiore

ASSISTENTI: Il sig. Giovanni Francesco Massari della sezione di Molfetta e il sig. Emanuele Fumarulo della sezione di Barletta

QUARTO UOMO: Il sig. Gabriele Totaro della sezione di Lecce

FVS: La sig. Stefania Genoveffa Signorelli della sezione di Paola

AMMONITI: 18′ Casasola (CAT), 25′ Di Gennaro (CAT), 34′ Dametto (COS), 39′ D’Orazio (COS) e Toscano (CAT), 45+2′ Cimino (COS), 52 Cicerelli (CAT), 57′ Jimenez (CAT)

ESPULSI:

RETI: 37′ Ricciardi (COS), 51′ Florenzi (COS), 69′ Lunetta (CAT), 77′ Kouan (COS), 90+4′ Langella (COS)

Dove vedere il match in tv o in streaming gratis

L’incontro in programma al Marulla di Cosenza vale la quarta giornata del girone C di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport e Now. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 253 di Sky Calcio.

Inoltre, il match Cosenza-Catania sarà visibile in diretta via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita sarà visibile gratuitamente su Telecolor, canale 11 del digitale terrestre.