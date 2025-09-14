Il SUNIA sollecita interventi urgenti su Torre Leone a Librino: inviata una lettera al sindaco e all’assessore alle manutenzioni

- Pubblicità -

Il SUNIA, Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari, ha inviato una lettera ufficiale al sindaco di Catania e all’assessore alle manutenzioni, per richiedere chiarimenti e interventi immediati sulle gravi criticità strutturali e impiantistiche della Torre Leone, l’ex “Palazzo di Cemento” di viale Moncada, a Librino.

La missiva, firmata dalla segretaria regionale Giusi Milazzo e dalla segretaria provinciale Agata Palazzolo, sottolinea la necessità di conoscere quali lavori l’amministrazione comunale intenda eseguire sull’edificio e con quali tempistiche, soprattutto alla luce del recente incendio che ha messo in pericolo la sicurezza degli abitanti.

Le problematiche denunciate da tempo riguardano le infiltrazioni d’acqua dovute a gravi carenze nella copertura e nella facciata; un sistema fognario malfunzionante, con fuoriuscite di liquami che invadono garage e spazi esterni; un impianto elettrico compromesso, già soggetto a numerosi cortocircuiti prima dell’incendio; la caduta di pannelli in cartongesso nelle aree comuni di accesso.

Il SUNIA ricorda come già nel dicembre 2024, fosse stato annunciato un piano di lavori per il rifacimento dei prospetti e la riqualificazione degli impianti fognari, mai concretamente avviato. Oggi, dopo l’incendio dell’agosto scorso, la situazione risulta ulteriormente aggravata, colpendo in particolare anziani, invalidi e persone con disabilità che vivono nell’edificio.

«La Torre Leone – dichiarano Milazzo e Palazzolo – avrebbe dovuto rappresentare un simbolo di riscatto e legalità per Librino e per l’intera città di Catania. Senza interventi tempestivi e concreti rischia invece di tornare a essere quel “Palazzo di Cemento” che per anni è stato sinonimo di degrado, abbandono e illegalità».