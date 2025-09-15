Castel di Judica, nuovo asilo nido e scuola dell’infanzia

- Pubblicità -

Consegnato e inaugurato, dopo l’approvazione del progetto per il recupero dell’edificio scolastico di Cinquegrana, l’asilo nido e scuola d’infanzia, facente parte dell’ I.C. Leonardo Da Vinci a Castel Di Judica, per un importo di circa 370 mila euro, finanziato grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – missione 4 istruzione e ricerca. “Noi oggi restituiamo una struttura funzionante e funzionale alla scuola”, dichiara il primo cittadino Ruggero Strano: “dopo l’intervento di ristrutturazione che ha visto un rudere diventare una realtà per tutti i nostri bimbi, lanciando un messaggio che sebbene il nostro comprensorio sia frazionato, l’importante unione di tutto il circondario fa si che Castel Di Judica diventi giorno dopo giorno una cittadina a misura di uomo e bambino. Il prossimo step, sempre a Cinquegrana di Castel Di Judica, l’inaugurazione della piazza Falcone Borsellino, vanto dell’amministrazione comunale che mi onoro di presiedere”, conclude il sindaco Ruggero Strano.

Presenti quest’oggi autorità civili, militari e religiose, la preside Annarita Bonaccorso, la giunta comunale e numerose mamme di scolari pronti a iniziare il loro percorso formativo nella nuova ed efficiente scuola.

