I Lions della zona 14 insieme per programmare i prossimi progetti

In un clima disteso e di convivialità, i Lions insieme con i Leo – appartenenti tutti alla zona 14 – si sono riuniti per programmare e deliberare i nuovi services la cui realizzazione è prevista nel corso di questo anno sociale.

Impegno e grandi energie sono state profuse dai Lions dei quattro clubs: Ct Gioeni, Ct Porto Ulisse, Ct Est, Ct Vallis Viridis, presieduti dai presidenti Paolo Stella, Rossella Zizza, Maria Concetta Cusimano, Rita Passafiume e Alberto Atese (Presidente del Leo club) insieme con gli officers distrettuali intervenuti, alla presenza del Presidente della Zona 14 Maria Schillaci e del Presidente della V Circoscrizione Giuseppe Sortino.

A conclusione dei lavori del comitato operativo è stata prevista un momento di confronto per rimarcare il sentimento fondante della grande famiglia lionistica: l’Amicizia.



“Come Presidente della Zona 14 – ha detto Maria Schillaci – esprimo la mia sincera ammirazione nei confronti di coloro i quali stanno dando il loro prezioso contributo per portare avanti questi validissimi progetti, uniti dal motto ‘we serve’.”

Nel confermare la volontà da parte del Presidente di Circoscrizione di dar seguito a un service che ha riscosso grande successo, il Concorso internazionale Musicale “Valle dell’Etna”, i Presidenti hanno proposto altri importanti services.

Il l.c. Catania Est si sta impegnando per sostenere le fragilità con progetti di inclusione. L’idea è quella di poter acquistare un ausilio per disabili dando un supporto concreto a bambini come Simone, ragazzo tetraplegico. Lo stesso club ha in programma di organizzare delle visite alle carceri di Catania portando a conoscenza la vita e i canti di Rosa Balistreri.

Il l.c.Ct Vallis Viridis, oltre al Concorso Musicale Valle dell’Etna, sta programmando la nuova edizione del Premio Angelo Consoli che ogni anno assegna un Premio a un personaggio che si è particolarmente distinto nell’ispirarsi ad alti valori quali ad esempio la difesa della legalità.

Il Leo Club del Ct Est si sta prendendo cura degli animali e si sta prodigando per fare delle donazioni al canile “DAMMI LA ZAMPA” di Biancavilla offrendo scatolette, ciotole, crocchette per cani adulti e cuccioli, coperte e casette per l’inverno, antiparassitari e teli impermeabili.

Dal Ct Porto Ulisse sono stati proposti inoltre incontri con gli alunni delle scuole superiori di 1° e 2° grado sui temi della Legalità e confronti informativi sulla Dislessia.

Il l.c Gioeni sta portando avanti il programma Lions Quest che si realizza attraverso Percorsi di Formazione rivolti agli insegnanti, agli istruttori sportivi e ai genitori al fine di favorire il benessere dei giovani.

Il fine dei corsi è quello di prevenire le situazioni di disagio ed evitare i comportamenti a rischio/ devianti (bullismo, cyberbullismo, abuso di sostanze, violenza in genere).



“Grande attenzione è stata data alla valorizzazione dei nostri beni architettonici attraverso l’organizzazione di un concorso rivolto agli studenti che saranno invitati a studiare il ricco patrimonio dei siti storici della città di Catania”, conclude Maria Schillaci.