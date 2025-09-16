Formazione, Chinnici (PD Sicilia): “click day modello obsoleto e discriminatorio”

- Pubblicità -

Palermo, 16 settembre 2025 – “L’ennesimo blocco della piattaforma regionale per l’accesso ai fondi comunitari dedicati alla formazione conferma l’inadeguatezza strutturale della macchina amministrativa regionale nonché quella politica del Governo Schifani”. Così l’onorevole Valentina Chinnici, deputata all’Assemblea Regionale Siciliana, commenta il malfunzionamento della piattaforma digitale per la partecipazione all’Avviso 7 sulla formazione professionale e l’avvio delle attività didattiche. A tal proposito la vice segretaria regionale del Partito Democratico ha presentato un’interrogazione urgente al Presidente della Regione Siciliana, on. Renato Schifani, e all’Assessore dell’Istruzione e della Formazione professionale, on. Mimmo Turano.



“Mentre l’Europa ci chiede tempestività, trasparenza e qualità nella gestione dei fondi – prosegue Chinnici – la Regione Siciliana continua a preferire il modello obsoleto e discriminatorio del ‘click day’, che di fatto affida l’accesso al finanziamento pubblico alla velocità del click, senza alcuna valutazione qualitativa dei progetti o della solidità degli enti formativi”.



“Non si tratta di un imprevisto, ma di un vizio strutturale – denuncia Chinnici –. La Regione non ha imparato nulla dalle passate esperienze. Il risultato? Ritardi cumulati, rischio concreto di disimpegno dei fondi UE e danni economici per gli enti seri”.



Nell’interrogazione si chiede: la pubblicazione dei rapporti tecnici sul blocco della piattaforma; l’applicazione di eventuali penali previste nei contratti con Sicilia Digitale; un audit indipendente sull’infrastruttura informatica; l’abbandono del metodo del “click day” a favore di criteri basati sulla qualità progettuale; trasparenza totale sui tempi di caricamento delle domande per scongiurare favoritismi.



“La gestione opaca e approssimativa dei fondi europei – conclude Chinnici – danneggia la Sicilia due volte: spreca risorse preziose e mina la credibilità del sistema formativo. Chiediamo risposte immediate e un cambio di passo netto. Il PD siciliano vigilerà affinché si agisca con trasparenza e nel pieno interesse dei cittadini e delle imprese”.