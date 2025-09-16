Sikania Film Festival 2025, presentazione ufficiale il 17 settembre, alle ore 10:00, al Teatro “Andrea Camilleri” di Misterbianco

- Pubblicità -



La macchina organizzativa del Sikania Film Festival è pronta a rimettersi in moto. Mercoledì 17 settembre, alle ore 10:00, il Teatro Comunale “Andrea Camilleri” di Misterbianco, in via Giordano Bruno, ospiterà la conferenza stampa di presentazione della terza edizione di una rassegna internazionale ormai divenuta punto di riferimento per i cineasti indipendenti.

Nato nel 2022 grazie ad un’idea del regista, Marco Ferrara, si è distinto negli anni per la sua capacità di promuovere il talento emergente nel mondo dei cortometraggi e da quest’anno anche dei videoclip, unendo creatività, professionalità e un forte legame con il territorio siciliano. Un evento che, oltre a valorizzare le nuove generazioni di autori, contribuisce ad arricchire la scena culturale della città metropolitana di Catania.

Quest’anno saranno 13 i cortometraggi e 9 i videoclip in gara, i cui titoli verranno svelati proprio durante la conferenza stampa. Un’attesa che accresce la curiosità e l’attenzione attorno a un festival che negli anni si è guadagnato prestigio anche fuori dai confini isolani.

Alla presentazione ufficiale interverranno, oltre al direttore del festival Marco Ferrara, la promotrice dell’evento Gabriella Santonocito, la responsabile relazioni esterne Angela Mori, il direttore artistico moda ed estetica Dario Cerfolli, la direttrice di palco Roberta Brullo e Nicola Abbadessa, direttore artistico del Teatro Nelson Mandela.

Prevista anche la partecipazione dell’amministrazione comunale di Misterbianco, con la consigliera comunale Valentina Bonaccorso, l’assessore alla cultura, Dario Moscato e il sindaco Marco Corsaro.

Il Sikania Film Festival 2025, con i suoi riconoscimenti e la sua vocazione internazionale, conferma la missione di raccontare storie nuove e offrire visibilità a registi e autori emergenti, mantenendo al centro la Sicilia come Hub di cultura, arte e cinema.