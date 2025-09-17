Ars: DEFR. Giambona (PD): “Documento da rimandare al mittente, Schifani lontano da reali bisogni della Sicilia”

- Pubblicità -

Il Documento di Economia e Finanza Regionale presentato dal governo Schifani e sponsorizzato dall’assessore Dagnino è un testo da respingere con fermezza. È un documento di propaganda e autocelebrazione che non rispecchia in alcun modo la condizione reale della Sicilia e dei siciliani” Così Mario Giambona, vicepresidente del gruppo parlamentare del Partito Democratico all’ARS.

“Schifani e Dagnino parlano di crescita del PIL e di una regione in espansione, ma la realtà è ben diversa: l’11% della popolazione vive in povertà assoluta, il 38% è a rischio povertà, e ogni mese 1.000 giovani lasciano la nostra terra – spiega il deputato dem -. L’industria e l’agricoltura sono in forte calo, mentre l’occupazione che viene sbandierata come risultato positivo non regge ad un’analisi seria dei dati reali. È evidente lo scollamento tra la narrazione di governo e la vita quotidiana dei siciliani”.

“In sostanza, quella proposta dal governo regionale è una rappresentazione superficiale e di parte, che non risponde alle vere emergenze della Sicilia – prosegue -. Noi del PD chiediamo una netta inversione di rotta attraverso un documento che ponga al centro le priorità reali: sanità, infrastrutture, welfare e istruzione. Basta con la propaganda sul Ponte sullo Stretto – aggiunge -, che continua a essere agitato come un feticcio per distogliere l’attenzione dai problemi concreti che i cittadini affrontano ogni giorno”.“Per queste ragioni – conclude Giambona – domani il Partito Democratico voterà contro il DEFR, restituendo al mittente un documento vuoto e lontano dalla realtà. Contestualmente presenteremo proposte di correttivi seri, in grado di restituire ai siciliani risposte concrete in termini di programmazione e progettazione per il futuro della nostra regione”