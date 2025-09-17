Gaza: a Catania venerdì pomeriggio manifestazione di piazza della Cgil Sicilia con Maurizio Landini 

- Pubblicità -

Per ragioni organizzative e nell’ambito della mobilitazione decisa dalla Cgil al livello nazionale, la manifestazione contro il massacro a Gaza, la deportazione del popolo palestinese e per chiedere ai governi, in primo luogo a quello italiano, iniziative incisive che fermino l’incursione del governo e dell’esercito israeliani sulla Striscia, inizialmente prevista per la mattina a Catania, viene spostata nel pomeriggio. Parteciperà Maurizio Landini, segretario generale della Cgil. L’iniziativa sarà accompagnata da ore di sciopero in tutti i settori non compresi nella legge 146/90, negli altri le categorie convocheranno assemblee.

L’ appuntamento per il concentramento è alle 15.30 in piazza Università, da dove partirà il corteo verso piazza Castello Ursino, dove si terrà il comizio.

- Pubblicità -

L’assemblea delle assemblee generali della Cgil Sicilia è invece confermata per la mattina della stessa giornata, all’hotel Sheraton alle 9.30, con la partecipazione di Landini.

“La pace viene prima di tutto”, dice il segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino. Quello che accade- aggiunge- è disumano, è inaccettabile, le escalation militari sono inaccettabili, non si vince sterminando l’avversario, tantomeno un popolo innocente. Il governo italiano e l’Europa escano dal letargo. In Sicilia c’è un popolo che condanna senza se e senza ma ogni forma di violenza da qualunque parte venga, perché violenza chiama violenza e fa precipitare nel baratro l’umanità. Il percorso di sviluppo della nostra regione e del Paese non può prescindere dalle iniziative per la pace, le due cose vanno di pari passo e altrettanto la nostra mobilitazione”.