Giarre. Rifiuti nel torrente Macchia: identificati presunti autori. Indagine della Polizia ambientale. Sinergia Comune-Igm

L’abbandono indiscriminato di rifiuti e la creazione di discariche abusive continuano a rappresentare un problema critico per il territorio di Giarre. Un fenomeno che deturpa il paesaggio e, secondo la logica del “degrado che chiama degrado”, richiede una risposta forte e coordinata. Per tale motivo, l’Amministrazione comunale e la società Igm che ha in appalto il ciclo dei rifiuti a Giarre, stanno unendo le forze per contrastare questo fenomeno con interventi mirati e una maggiore sorveglianza. In questo contesto, sono proseguite le attività di controllo del territorio, che vedono il supporto della Polizia Ambientale. Dopo un’attenta e scrupolosa indagine, la sezione ambientale della Polizia Municipale ha identificato i presunti responsabili di numerosi abbandoni di rifiuti indifferenziati e materiali ingombranti. I rifiuti erano stati scaricati in luoghi sensibili come il greto del torrente Macchia, a Santa Maria la Strada, e nelle vicinanze del sottoponte. L’operazione non si è limitata all’identificazione dei responsabili: con il supporto operativo di Igm, si è già provveduto al recupero dei rifiuti e alla bonifica delle aree interessate. Le indagini della Polizia Ambientale sono tuttora in corso, a testimonianza di un impegno costante nel perseguire chi non rispetta l’ambiente. L’assessore all’Ambiente, Giuseppe Cavallaro, rinnova un forte appello alla cittadinanza. Un invito rivolto in particolare a chi, ostinatamente, continua a non effettuare correttamente la raccolta differenziata e ad abbandonare i rifiuti per strada. “I ripetuti interventi di rimozione delle discariche abusive non solo deturpano il nostro paesaggio, ma comportano anche rischi per la salute pubblica e, soprattutto, gravano economicamente sulle spalle di tutta la comunità.” Il Comune e Igm continueranno a lavorare per individuare soluzioni efficaci, ma la risoluzione definitiva del problema dipende dalla collaborazione e dal senso civico di ogni cittadino. Il loro impegno, unito a quello delle istituzioni, è l’unico modo per garantire un futuro più pulito e sostenibile per Giarre.