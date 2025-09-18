Buenos Aires celebra la Sicilia: documentario, mostra e conferenza sul turismo delle radici con l’USEF

- Pubblicità -

Buenos Aires – L’USEF, in collaborazione con il Patronato INCA e l’associazione UIMA, con il sostegno della Regione Siciliana – Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, promuove un’iniziativa culturale dedicata alla Sicilia e al turismo delle radici.

L’appuntamento è fissato per venerdì 19 settembre 2025 presso la sede INCA di Tacuari 445, a Buenos Aires. La serata si aprirà alle ore 18 con l’introduzione e la moderazione di Alfredo Lana. Seguiranno la proiezione del documentario “Nel cuore della Sicilia” e l’intervento del nostro direttore di testata Salvatore Bonura, tra i componenti della segreteria USEF.

Alle 19 sarà la volta della mostra fotografica “La terra del mito”, cui farà seguito l’intervento del prof. Salvatore Finocchiaro sul tema “Associazionismo e comunità”. Le conclusioni saranno affidate all’on. Fabio Porta, chiudendo un evento che intende rafforzare il legame con le radici siciliane e valorizzare il patrimonio culturale dell’Isola.



Per tutti gli altri dettagli è possibile consultare le seguenti locandine: