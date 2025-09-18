Donazione di sangue in memoria del giudice Livatino: domenica 21 settembre l’iniziativa FIDAS

- Pubblicità -

Il 21 settembre si terrà a Catania una giornata di donazione del sangue in memoria del giudice Rosario Livatino, promossa da ADVS-FIDAS e FIDAS Sicilia con il supporto della Regione Siciliana – DASOE.



Le raccolte si svolgeranno nelle seguenti sedi: in autoemoteca presso la parrocchia San Marco a Canalicchio (Tremestieri Etneo) dalle 7:30 alle 11:30; nella sede ADVS di Tremestieri Etneo, Corso Sicilia 33, dalle 7:30 alle 12:00; e nel presidio ODA di San Giovanni La Punta, in via Piave 16, dalle 7:30 alle 12:00. Per ulteriori dettagli è possibile consultare la locandina ufficiale dell’iniziativa.







