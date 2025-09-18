Salute. Domenica 21 settembre giornata della donazione straordinaria di sangue in occasione dell’anniversario della morte del giudice Livatino

- Pubblicità -

Domenica 21 settembre 2025, in occasione del 35° anniversario della tragica uccisione del magistrato Rosario Livatino – beatificato nel maggio del 2021 – si terrà la terza e ultima giornata straordinaria di donazione di sangue dal titolo “Dona sangue, salva una vita”. L’iniziativa è promossa dalla Regione Siciliana e realizzata in collaborazione con le aziende sanitarie dell’Isola per promuovere la cultura della vita e al tempo stesso, rendere omaggio alla memoria dei magistrati caduti per mano mafiosa. La campagna, articolata in tre appuntamenti annuali, è stata avviata il 23 maggio, anniversario della strage di Capaci, in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone e gli uomini della scorta, ed è proseguita il 19 luglio, data della strage di via D’Amelio in cui morirono il magistrato Paolo Borsellino e gli agenti che lo proteggevano. Questa terza giornata si svolge in un momento particolarmente critico: la carenza di sangue, aggravata dalla diminuzione delle donazioni estive, rischia di compromettere terapie salvavita. Pertanto, la direzione dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Policlinico G. Rodolico – San Marco” di Catania, attraverso la Direzione Sanitaria e l’UOS Educazione alla Salute, rivolge un appello alla cittadinanza: donare sangue, plasma e piastrine è oggi più che mai un gesto di fondamentale importanza. Le scorte delle emazie sono in forte calo e a rischio ci sono le cure dei pazienti talassemici, oncologici, politraumatizzati e persone in attesa di interventi complessi. I donatori abituali possono continuare a donare ogni 90 giorni. Chi non ha mai donato e ha un’età compresa tra i 18 e i 60 anni, ha l’occasione ideale per iniziare. Basta recarsi domenica mattina o in qualsiasi altro giorno, festivi compresi, al Centro Raccolta del Policlinico (edificio 7, 1° piano) aperto dalle ore 7.30 alle ore 12. I donatori avranno accesso ai controlli sanitari gratuiti come l’ECG annuale, e porteranno con sé la consapevolezza di poter salvare una vita. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 095.7316265.