”Sutta stu celi”, il nuovo album della band siciliana sarà fuori il 21 settembre su tutti gli store digitali

Il lavoro della “maturità” che segna la svolta di una delle band più longeve del panorama etneo. Conto alla rovescia per la nuova fatica degli Original Sicilian Style che tornano con “Sutta stu celu”, nove tracce e un Dub, fuori il 21 settembre in tutti gli store digitali.

L’attesa che ripaga. “Sutta stu celu” esce dopo quattro anni di silenzio apparente, segnato dalla pandemia, dall’isolamento forzato e dalla lenta ripartenza: un periodo di profonda introspezione che ha portato a una nuova sonorità, più intima, come spiega Enrico Pellegrino, autore dei testi. “Il Covid ci ha un po’ rallentato, ma non fermato” – dice. “Abbiamo scritto, suonato, composto ed è uscito fuori questo prodotto di cui siamo molto soddisfatti. Secondo me, uno tra i più belli che ho fatto”.

Occhi puntati sulla società, ma da una nuova angolazione. C’è tutto sutta stu celu: i problemi sociali, le emarginazioni e la fatica quotidiana del lavoro, restano al centro dei testi degli Original Sicilian Style, ma l’approccio è più calmo, ragionato, maturo. Tanto da meritarsi un’edizione limitata in vinile, con copertina d’autore.

“Una grande copertina che rappresenta anche il grande lavoro artistico che c’è dietro e che abbiamo acquisito da Antonio Anc” – continua Pellegrino.

Una nuova formazione. Nuovo lavoro, nuova squadra. Intorno ai perni inamovibili degli Oss, Enrico Pellegrino, Lorca Assassina e il Maestro Alessandro Garofalo -che ha curato come sempre gli arrangiamenti – altre novità, tra cui la vocalist, Federica Grasso, detta Lachea.

Nell’attuale formazione, la band è composta da Enrico Pellegrino (voce), Lorca Assassina (Dj), Lachea (voce), Maestro Garofalo (tastiere), Elio Virtù (batteria), Pier Luca Russo (chitarra), Zù Fly (basso), Ernesto Randone (Tastiere).