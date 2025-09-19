Il senatore Francesco Giacobbe (PD) ricorda Giuseppe Saragat all’iniziativa del Partito Socialista Democratico Italiano

- Pubblicità -

Il senatore del Partito Democratico Francesco Giacobbe, eletto nella circoscrizione estero Africa-Asia-Oceania, ha preso parte a un evento organizzato dal Partito Socialista Democratico Italiano dedicato alla figura di Giuseppe Saragat, uomo politico e Presidente della Repubblica che ha segnato la storia democratica del nostro Paese.

“Oggi ho avuto l’onore di rappresentare la segretaria Elly Schlein in un’iniziativa dedicata a Giuseppe Saragat. Parlare di lui significa tornare ai valori che hanno fondato la nostra Repubblica e che hanno segnato anche la mia formazione politica” ha dichiarato Giacobbe.

Il senatore ha ricordato la straordinaria eredità politica e morale del leader socialista: “Saragat apparteneva a una generazione straordinaria: perseguitati dal fascismo, protagonisti della Resistenza, padri e madri della Costituzione e registi della ricostruzione del dopoguerra. Da leader politico e da Presidente della Repubblica ha sempre difeso libertà, democrazia, giustizia sociale e progresso. È stato un vero “Presidente del popolo”, attento anche agli italiani nel mondo: la sua visita in Australia resta un ricordo vivo in un Paese dove il 5% della popolazione è di origine italiana”.

Giacobbe ha poi sottolineato l’attualità della testimonianza di Saragat: “Oggi ci chiediamo che senso abbia parlare del passato in un mondo che cambia così velocemente. La risposta è semplice: senza l’impegno e la visione di uomini come Saragat non saremmo qui. Riflettere sul passato serve per costruire il futuro”.

Infine, un richiamo all’impegno politico presente e futuro: “La destra che governa non si batte solo con la critica, ma con un’alternativa forte, fondata su ideali e su una visione di società più giusta ed equa”.