Sabato la Giornata dedicata alla Pace presso la Chiesa Sacratissimo Cuore di Gesù

Comunicato Stampa

L’Accademia d’Arte Etrusca, la Parrocchia Sacratissimo Cuore di Gesù, il Club per l’Unesco Riposto-GIARRE e AilarC organizzano la Giornata dedicata alla Pace per la costante ricerca della pace e della non violenza, in un mondo afflitto da conflitti, disuguaglianze e discriminazioni, per un futuro di speranza e di pace.

La cerimonia si terrà a Catania, sabato 20 Settembre 2025, presso la Chiesa Sacratissimo Cuore di Gesù dei Cappuccini.

Alle ore 18:00 la Santa Messa; alle ore 19:00 il Concerto per la Pace nel Mondo e Premiazione degli Operatori Socio Sanitario (OSS) di vari ospedali con la consegna degli Attestati di Merito, con pregevoli interventi sulla pace, da parte di illustri ospiti.