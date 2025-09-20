Serie C, Catania-Sorrento: la diretta della partita

Rialzarsi immediatamente dopo il brutto k.o. di Cosenza: questo l’obiettivo dichiarato del Catania di Mimmo Toscano che oggi allo stadio Angelo Massimino sfida il Sorrento. La squadra di Mirko Conte cerca punti e riscatto dopo un pessimo avvio di stagione. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.
Catania-Sorrento: la diretta della partita
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA
Ore 17.30 – Fischio d’inizio del match tra Catania e Sorrento
Catania-Sorrento: le formazioni ufficiali
CATANIA (-): in attesa
SORRENTO (-): in attesa
ARBITRO: Il sig. Dario Di Francesco della sezione di Ostia Lido
ASSISTENTI: Il sig. Gianmarco Macripò della sezione di Siena e il sig. Matteo Nigri della sezione di Trieste
QUARTO UOMO: Il sig. Dario Madonia della sezione di Palermo
FVS: Il sig. Riccardo Leotta della sezione di Acireale
AMMONITI:
ESPULSI:
RETI:
Dove vedere il match in tv o in streaming gratis
L’incontro in programma al Massimino di Catania vale la quinta giornata del girone C di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport e Now. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 251 di Sky Calcio.
Inoltre, il match Catania-Sorrento sarà visibile in diretta via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita non sarà visibile gratuitamente in nessuna piattaforma televisiva o streaming.