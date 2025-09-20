Serie C, Catania-Sorrento: la diretta della partita

- Pubblicità -

Rialzarsi immediatamente dopo il brutto k.o. di Cosenza: questo l’obiettivo dichiarato del Catania di Mimmo Toscano che oggi allo stadio Angelo Massimino sfida il Sorrento. La squadra di Mirko Conte cerca punti e riscatto dopo un pessimo avvio di stagione. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.

Credit: Riccardo Caruso

Catania-Sorrento: la diretta della partita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Ore 17.30 – Fischio d’inizio del match tra Catania e Sorrento

Credit: Riccardo Caruso

Catania-Sorrento: le formazioni ufficiali

CATANIA (-): in attesa

SORRENTO (-): in attesa

ARBITRO: Il sig. Dario Di Francesco della sezione di Ostia Lido

ASSISTENTI: Il sig. Gianmarco Macripò della sezione di Siena e il sig. Matteo Nigri della sezione di Trieste

QUARTO UOMO: Il sig. Dario Madonia della sezione di Palermo

FVS: Il sig. Riccardo Leotta della sezione di Acireale

AMMONITI:

ESPULSI:

RETI:

Credit: Riccardo Caruso

Dove vedere il match in tv o in streaming gratis

L’incontro in programma al Massimino di Catania vale la quinta giornata del girone C di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport e Now. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 251 di Sky Calcio.

Credit: Riccardo Caruso

Inoltre, il match Catania-Sorrento sarà visibile in diretta via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita non sarà visibile gratuitamente in nessuna piattaforma televisiva o streaming.