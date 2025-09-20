San Giuseppe Jato (PA), al via i lavori sulla strada provinciale 20  

- Pubblicità -

San Giuseppe Jato – Hanno preso ufficialmente il via ieri (venerdì 19 settembre) i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del primo lotto della strada provinciale n. 20 “Di San Giuseppe Jato e Camporeale”, una delle arterie viarie più importanti per la mobilità interna del territorio.



L’intervento, finanziato con un importo complessivo pari a 1 milione di euro, rappresenta un passo fondamentale per migliorare la sicurezza stradale e la viabilità tra i comuni di Monreale, San Giuseppe Jato, San Cipirello e Camporeale.



La consegna dei lavori è avvenuta stamattina alla presenza del sindaco di San Giuseppe Jato, Giuseppe Siviglia, del responsabile unico del procedimento, Claudio Tascone e dei rappresentanti della ditta esecutrice, il raggruppamento temporaneo di imprese (Rti) Consorzio Agorà, con sede a San Gregorio di Catania.



Il cronoprogramma prevede 180 giorni a partire dalla data di consegna per l’ultimazione degli interventi. Il progetto include il rifacimento del manto stradale, opere di consolidamento, barriere stradali, oltre a interventi per far defluire le acque piovane lungo i tratti maggiormente danneggiati.



“Fin da quando mi sono insediato, nel novembre 2023, ho più volte sollecitato l’ex Provincia di Palermo per la riqualificazione della rete viaria locale, essenziale per lo sviluppo socio-economico delle aree interne – dichiara il sindaco di San Giuseppe Jato, Giuseppe Siviglia – Ringrazio quindi il direttore generale della Città Metropolitana, Nicola Vernuccio, che fin da subito ha accolto le richieste della mia amministrazione. Quello di oggi rappresenta una risposta concreta alle esigenze di cittadini, pendolari e imprese che quotidianamente utilizzano questa importante infrastruttura. L’obiettivo è restituire alla comunità una strada sicura ed efficiente nei tempi previsti”.

