Teatro Agricantus di Palermo: martedì 23 settembre Antonio Pandolfo in “Senza Offesa”

L'attore originario di Alcamo, amatissimo per l'ironia flemmatica che lo contraddistingue, ripropone a grande richiesta del pubblico, martedì 23 settembre nel teatro palermitano diretto da Vito Meccio, il suo ultimo spettacolo

Redazione di Hashtag Sicilia
Martedì 23 settembre alle ore 21 sul palcoscenico del Teatro Agricantus di Palermo torna in scena  il fortunato “Senza offesa” di e con Antonio Pandolfo, che ha riscosso un ampio consenso di pubblico.

Con l’ironia flemmatica che lo contraddistingue Pandolfo in questo spettacolo analizza la crescente pressione a cui tutti siamo sottoposti: ansie, paure ed incertezze alle quali cerchiamo di reagire. E anche se cambiano i tempi e i punti di vista, rimane invariata quella spasmodica ricerca della felicità che spesso passa attraverso stereotipi sociali che si fondano su un benessere fittizio, apparente e talvolta irreale.

«Questo spettacolo vuole essere un invito ad alleggerire – dice Antonio Pandolfo – in tempi in cui abbiamo raggiunto livelli di esaurimento e intolleranza mai visti. Viviamo quotidianamente dando troppo valore a cose effimere come bellezza, soldi e possesso di oggetti, mentre abbiamo perso di vista gli altri e, soprattutto, la visione d’insieme. Ecco,  “Senza offesa” è uno spettacolo che promuove l’inclusione».

Non sempre però per sistemare le cose basta una reazione autentica e concreta definita dal buon senso… e come si fa a ridere di questo? Pandolfo non ha dubbi: «Mandando tutti a quel paese, ma senza offesa!».

