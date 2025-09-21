“Una meta per la pace” – Il rugby celebra la Giornata Internazionale della Pace

Il S. Gregorio Rugby, in occasione della Giornata Internazionale della Pace, promuove domenica 21 settembre 2025 alle ore 17.00 l’evento “Una meta per la pace”.
La manifestazione – che si svolgerà presso il Parco Commerciale i Portali – sarà una grande festa di sport, amicizia e solidarietà. In campo scenderanno i bambini del minirugby e delle categorie U12 e U14, con l’obiettivo di ricordare a tutti quanto lo sport sappia unire, abbattendo barriere e promuovendo valori fondamentali come il rispetto, la collaborazione e la convivenza pacifica.
L’iniziativa sarà aperta a tutti: chiunque potrà avvicinarsi al rugby e provarlo per la prima volta, affiancando i giocatori in attività semplici e divertenti, come il rugby tag, i calci a meta e percorsi motori adatti a ogni età.
Testimonial della giornata sarà il mago Dimis, che con la sua presenza contribuirà a rendere l’evento ancora più speciale.
“La magia – racconta Dimis – non ha confini né barriere, parla direttamente al cuore. Ed è lo stesso spirito che anima il rugby: due modi diversi, ma complementari, per costruire pace e amicizia. In un periodo storico in cui la pace mondiale è gravemente messa a rischio e in cui migliaia di persone, tra cui tantissimi bambini, perdono la vita nelle guerre in corso in Ucraina e nella Striscia di Gaza, diventa fondamentale continuare a parlare di pace”.
“Lo sport, con la sua forza di aggregazione e il suo linguaggio universale – afferma il presidente del S. Gregorio Rugby Gianluigi Pistorio – è uno strumento potente per ricordare che solo insieme si possono costruire ponti e non muri”.
“Con Una meta per la pace – conclude Pistorio – il rugby vuole lanciare un messaggio semplice e forte: ogni meta segnata in campo può diventare un passo verso la pace”.
