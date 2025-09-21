“Una meta per la pace” – Il rugby celebra la Giornata Internazionale della Pace

- Pubblicità -

Il S. Gregorio Rugby, in occasione della Giornata Internazionale della Pace, promuove domenica 21 settembre 2025 alle ore 17.00 l’evento “Una meta per la pace”.



La manifestazione – che si svolgerà presso il Parco Commerciale i Portali – sarà una grande festa di sport, amicizia e solidarietà. In campo scenderanno i bambini del minirugby e delle categorie U12 e U14, con l’obiettivo di ricordare a tutti quanto lo sport sappia unire, abbattendo barriere e promuovendo valori fondamentali come il rispetto, la collaborazione e la convivenza pacifica.



L’iniziativa sarà aperta a tutti: chiunque potrà avvicinarsi al rugby e provarlo per la prima volta, affiancando i giocatori in attività semplici e divertenti, come il rugby tag, i calci a meta e percorsi motori adatti a ogni età.



Testimonial della giornata sarà il mago Dimis, che con la sua presenza contribuirà a rendere l’evento ancora più speciale.

“La magia – racconta Dimis – non ha confini né barriere, parla direttamente al cuore. Ed è lo stesso spirito che anima il rugby: due modi diversi, ma complementari, per costruire pace e amicizia. In un periodo storico in cui la pace mondiale è gravemente messa a rischio e in cui migliaia di persone, tra cui tantissimi bambini, perdono la vita nelle guerre in corso in Ucraina e nella Striscia di Gaza, diventa fondamentale continuare a parlare di pace”.



“Lo sport, con la sua forza di aggregazione e il suo linguaggio universale – afferma il presidente del S. Gregorio Rugby Gianluigi Pistorio – è uno strumento potente per ricordare che solo insieme si possono costruire ponti e non muri”.



“Con Una meta per la pace – conclude Pistorio – il rugby vuole lanciare un messaggio semplice e forte: ogni meta segnata in campo può diventare un passo verso la pace”.