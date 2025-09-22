A Catania “Bridge sotto le stelle”

- Pubblicità -

Il prossimo 27 Settembre, a partire dalle ore 17, l’Associazione sportiva ASD Bridge Catania organizza, presso gli spazi della Cittadella Universitaria messi a disposizione dal CUS Catania, un torneo nell’ambito del circuito nazionale “Bridge sotto le stelle”.

Questo evento intende promuovere il bridge, quale sport della mente adatto a tutte le età, per mantenersi giovani in spirito e aperti ad una empatica e sana socialità.

L’iniziativa costituirà un’occasione per celebrare gli atleti siciliani, e catanesi in particolare, che hanno realizzato eccezionali performance in ambito internazionale.

Vi è stata infatti una presenza significativa di questi atleti sia nella squadra under 31 che ha di recente vinto il titolo mondiale di categoria, sia nella nazionale mista, maschile e femminile, di cui la coppia catanese Attanasio/Manara costituisce una colonna portante, che ha vinto i mondiali assoluti squadre miste.

Il torneo del 27 sarà quindi preceduto da una premiazione delle eccellenze siciliane.

In quell’occasione saranno raccolte le iscrizioni per il corso illustrativo delle tecniche di gioco che sarà organizzato nelle settimane successive.

