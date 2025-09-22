Mendoza (Argentina) celebra la Sicilia: documentario, mostra e conferenza sul turismo delle radici con l’USEF

L’USEF, con il patrocinio del Consolato e in collaborazione con La Bancaria e la Società Dante Alighieri, con il sostegno della Regione Siciliana – Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, promuove un’iniziativa socio-culturale dedicata alla Sicilia e al turismo delle radici.
L’appuntamento è fissato per oggi, lunedì 22 settembre 2025 presso la sede Bancaria di Avenida España 1234, a Ciudad Mendoza (Argentina). La serata prenderà il via alle ore 18 (locali) con l’introduzione e la moderazione di Daniel Flores, segretario di Cultura Bancaria Mendoza, cui seguiranno i saluti istituzionali di Sergio Giménez, segretario generale Bancaria Mendoza.
Alle 18.15 sarà proiettato il documentario “Nel cuore della Sicilia”, cui farà seguito la relazione del nostro direttore di testata Salvatore Bonura, tra i componenti della segreteria USEF.
Dalle 19 spazio alla mostra fotografica “La terra del mito”, che aprirà il dibattito sull’associazionismo e sulle comunità con l’intervento del prof. Salvatore Finocchiaro.
Le conclusioni, attese per le 19.40, chiuderanno un evento pensato per rinsaldare i legami con le radici siciliane e per valorizzare la ricchezza culturale dell’Isola attraverso immagini, racconti e riflessioni.
Per ulteriori dettagli è possibile consultare la locandina ufficiale dell’iniziativa: