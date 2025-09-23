”L’Età grande: la nuova legge per gli anziani”

- Pubblicità -

“La proposta di legge regionale annunciata ieri a Catania ci consentirà di recepire una norma nazionale di civiltà che permetterà a tutti gli anziani di aderire a piani personalizzati di assistenza attraverso i moderni strumenti della tele rilevazione dei parametri vitali, della tele assistenza e della tele medicina. Servirà a sviluppare programmi di prevenzione per evitare accessi impropri ai pronto soccorso, garantire monitoraggio quotidiano per capire i bisogni, favorire l’integrazione sociale”.

É quanto afferma il deputato regionale Nicola D’Agostino commentando il convegno di ieri alla Baia Verde, una iniziativa promossa dalla Comunità di Sant’Egidio, patrocinata dalla Presidenza della Regione Siciliana e dall’Assemblea Regionale Siciliana, per parlare degli anziani e dei loro diritti, promuovendo nuove idee e una proposta di legge regionale rivolta proprio alla popolazione over 65.

- Pubblicità -

Il convegno della Baia Verde ha visto la partecipazione di medici, professionisti, imprenditori, amministratori, dieci deputati regionali di maggioranza e opposizione, tanti direttori generali delle aziende ospedaliere, il rettore dell’Università, il presidente regionale di Confindustria, il presidente dell’ordine dei medici, il commissario della camera di commercio, l’ad della Sac. Almeno un migliaio di ospiti hanno seguito fino alla fine gli interventi dei relatori.

“Un grazie al presidente Galvagno e ai colleghi presenti, venuti da tutta la Sicilia, sopratutto un grazie al prof. Palombi e ovviamente a mons Vincenzo Paglia, due autorevoli speakers, veri trascinatori di questa norma. Una soddisfazione complessiva che condivido con Emiliano Abramo e tutta la comunità di Sant’Egidio che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione, ma soprattutto alla redazione della proposta di legge. Da proponente sono veramente orgoglioso dell’iter che abbiamo avviato e molto fiducioso che raggiungeremo l’obiettivo rapidamente e con grande”, ha concluso D’Agostino.