Palermo, al via i lavori per l’impianto sportivo al Cep nel segno di Totò Schillaci

- Pubblicità -

È stata posata ieri mattina, lunedì 22 settembre, la prima pietra del futuro impianto sportivo che sorgerà nell’area antistante il murales dedicato a Totò Schillaci, nel quartiere Cep di Palermo. Un intervento finanziato dall’assessorato regionale delle Infrastrutture e della mobilità per riqualificare un luogo simbolico.

Alla cerimonia era presente l’assessore alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, oltre ai rappresentanti del Comune, dell’Istituto autonomo case popolari (Iacp) e di alcune glorie del passato del Palermo Calcio come Ciccio Galeoto, Santino Nuccio e Tanino Vasari.

- Pubblicità -

«Con questo intervento non realizziamo soltanto un impianto sportivo – ha detto Aricò – ma restituiamo dignità e opportunità a un quartiere che ha bisogno di spazi di aggregazione e crescita. Farlo in un luogo che ricorda la storia e il talento di Totò Schillaci, un simbolo di Palermo e della Sicilia nel mondo, significa dare continuità a un messaggio di speranza e di orgoglio che vogliamo trasmettere alle nuove generazioni. Lo sport è strumento di inclusione, di educazione e di riscatto sociale e la Regione vuole investire nelle periferie per offrire ai giovani alternative sane e motivanti: attraverso il Fondo per la promozione dello sport nelle periferie, infatti, ha finanziato 22 progetti per la realizzazione di impianti sportivi nelle aree di pertinenza degli Iacp della Sicilia, per un investimento complessivo di 1,6 milioni di euro».