Serie C, Trapani-Catania: la diretta della partita

- Pubblicità -

Riscatto immediato è l’obiettivo del Catania di Mimmo Toscano che vuole tornare a vincere dopo aver ottenuto un punto in due turni contro Cosenza e Sorrento. Dinnanzi ai rossazzurri, però, c’è il Trapani di Salvatore Aronica che è ancora imbattuto in campionato e che ha già annullato la penalità di 8 punti. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.

Credit: Riccardo Caruso

Trapani-Catania: la diretta della partita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

- Pubblicità -

20.30 – Fischio d’inizio tra Trapani e Catania

Credit: Riccardo Caruso

Trapani-Catania: le formazioni ufficiali

TRAPANI (-): in attesa

CATANIA (-): in attesa

ARBITRO: Il sig. Mattia Drigo della sezione di Portogruaro

ASSISTENTI: Il sig. Simone Della Mea della sezione di Udine e il sig. Giovanni Boato della sezione di Padova

QUARTO UOMO: Il sig. Enrico Gemelli della sezione di Messina

FVS: Il sig. Mario Chichi della sezione di Palermo

AMMONITI:

ESPULSI:

RETI:

Credit: Riccardo Caruso

Dove vedere il match in tv o in streaming gratis

L’incontro in programma al Provinciale di Erice (TP) vale la sesta giornata del girone C di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport e Now. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 259 di Sky Calcio.

Credit: Riccardo Caruso

Inoltre, il match Trapani-Catania sarà visibile in diretta via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita sarà visibile gratuitamente su Rai Sport HD sul canale 60 del digitale terrestre.