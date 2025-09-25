Santiago del Cile celebra la Sicilia: documentario, mostra e conferenza sul turismo delle radici con l’USEF

- Pubblicità -

L’USEF, nell’ambito della programmazione 2025, con il patrocinio dell’Istituto Italiano di Cultura e in collaborazione con l’USEF Cile e l’associazione Trinacria, promuove un’iniziativa socio-culturale dedicata alla Sicilia e al turismo delle radici.

L’appuntamento è fissato per giovedì 25 settembre 2025 presso la sede di Triana 843, 750067 Provincia Regione Metropolitana, Santiago del Cile. La serata prenderà il via alle ore 18 (locali) con la presentazione e la moderazione di Davide Piacentii, coordinatore USEF in Cile.

- Pubblicità -

Alle 18.10 sarà proiettato il documentario “Nel cuore della Sicilia”, accompagnato da una mostra fotografica dedicata all’Isola. A seguire, alle 19, il nostro direttore di testata Salvatore Bonura terrà una relazione sul tema del turismo delle radici.

Dalle 19.20 spazio agli interventi istituzionali, cui seguirà alle 19.40 l’intervento dell’on. Pino Apprendi, con la possibilità di ulteriori contributi dal pubblico.

Le conclusioni, attese per le 20.10, saranno affidate all’on. Fabio Porta, componente della Commissione Esteri della Camera dei deputati, che interverrà anche sul tema della nuova legge sulla cittadinanza.

Un evento pensato per rinsaldare i legami con le radici siciliane e per valorizzare la ricchezza culturale dell’Isola attraverso immagini, racconti e riflessioni.