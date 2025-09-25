Tavolo sicurezza: il confronto tra Governo e Sindacati sulla bozza di decreto-legge

- Pubblicità -

Il Tavolo sicurezza, che vede coinvolti Governo e sindacati, prosegue il confronto sulla bozza del nuovo decreto-legge dedicato alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Nell’incontro avvenuto a settembre presso il Ministero del Lavoro, le parti sociali hanno discusso le ultime osservazioni al testo per giungere sperabilmente rapidamente alla versione definitiva del provvedimento. Il decreto, nato dall’iniziativa del Presidente del Consiglio Meloni e della Ministra Calderone, mira a rafforzare la prevenzione degli infortuni attraverso nuove campagne di sensibilizzazione, il potenziamento della formazione e l’introduzione di specifiche misure anche per studenti e personale docente (coinvolti nei percorsi scuola-lavoro), compresa la stabilizzazione della copertura assicurativa INAIL.

Tra le novità principali figurano l’integrazione nel Testo Unico Sicurezza del tema della violenza e delle molestie sul lavoro e l’impiego di strumenti digitali, come il Fascicolo Sociale e Lavorativo del Cittadino e la piattaforma SIISL, per tracciare la formazione dei lavoratori e migliorare i controlli. È prevista inoltre una ulteriore convocazione per discutere politiche attive e formazione continua, con l’obiettivo di favorire un migliore incontro fra domanda e offerta di lavoro. Il provvedimento rimane aperto a ulteriori miglioramenti in sede parlamentare, a conferma, così pare, dello spirito collaborativo del tavolo permanente.

L’attenzione resta alta anche sul fronte della sicurezza nelle piccole e medie imprese, spesso penalizzate da risorse limitate e complessità normative. Sono allo studio agevolazioni e strumenti di supporto ad hoc per accompagnare queste realtà verso una piena adozione delle nuove norme, puntando alla diffusione di una vera cultura della prevenzione in tutti i settori produttivi. Su questo punto si starà a vedere, ma è certo che è un nodo centrale la coniugazione tra complessità normativa e sicurezza effettiva dei lavoratori delle PMI.

Giuseppe Emiliano Bonura