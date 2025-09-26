ARS: forestali. Giambona “Da maggioranza voto contrario che indebolisce prevenzione ambientale e penalizza lavoratori”

- Pubblicità -

“La bocciatura in Commissione bilancio da parte della maggioranza che sostiene il governo Schifani della proposta del Partito Democratico sull’incremento delle giornate lavorative per i lavoratori forestali rappresenta una scelta incomprensibile e regressiva, sia dal punto di vista occupazionale sia in termini di politiche di prevenzione ambientale”. Lo ha detto Mario Giambona, vicepresidente del gruppo PD all’Assemblea Regionale Siciliana, intervenendo in merito all’esito del voto in Aula, dove il Partito Democratico aveva avanzato un emendamento finalizzato a rafforzare l’impegno degli operai forestali, potenziando le attività di manutenzione e prevenzione degli incendi.

“Abbiamo sostenuto con convinzione questa proposta – spiega Giambona – perché risponde a due esigenze fondamentali: da un lato, garantire maggiore stabilità occupazionale e dignità lavorativa a una categoria storicamente precaria, dall’altro, rafforzare il presidio territoriale”.“Dispiace constatare – prosegue il deputato dem – che la maggioranza abbia scelto di respingere un intervento mirato, tecnicamente sostenibile e coerente con gli indirizzi europei in materia di transizione ecologica e tutela ambientale. Oggi si è persa un’occasione”.

