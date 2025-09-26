La “Pizzetta Catanese secondo Lele” vince il Premio Speciale del Gambero Rosso

- Pubblicità -

La Pizzetta Catanese secondo Lele, simbolo del progetto Evoluzione – Pizza Contemporanea, ha conquistato oggi uno dei riconoscimenti più attesi del settore: il Premio Speciale Solania – Le Pizze dell’Anno, assegnato dal Gambero Rosso nell’ambito della nuova Guida Pizzerie d’Italia 2026, presentata ufficialmente alla Mostra d’Oltremare di Napoli.

Il premio inserisce la pizzeria catanese tra le 18 insegne italiane premiate con un riconoscimento speciale, su un totale di 816 locali recensiti, con 100 Tre Spicchi, 18 Tre Rotelle e 133 novità. La guida, giunta alla 13ª edizione, si conferma punto di riferimento assoluto per il mondo della pizza italiana.

- Pubblicità -

La Pizzetta Catanese secondo Lele è una reinterpretazione contemporanea della pizzetta di strada, preparata con tripla cottura – vapore, frittura e forno su pietra – per una consistenza unica: croccante fuori, morbidissima dentro. Sopra, solo ingredienti che parlano siciliano: pomodoro siccagno, Vastedda del Belice, olive nere, origano dell’Etna e olio biologico.

Ma è nel gesto che questa pizzetta diventa speciale. Si prende con le mani, si spezza, si condivide: è un rito catanese, popolare e autentico, che Lele ha scelto di celebrare con orgoglio. Un piccolo morso che racconta una città intera.

Per condividere la gioia del premio, Lele Scandurra ha deciso di offrire gratuitamente la pizzetta catanese a tutti i clienti e curiosi avventori che passeranno da Evoluzione Pizza nei giorni successivi alla premiazione. Un gesto di gratitudine verso chi ha creduto in questo percorso fin dall’inizio.

Fondata nel 2022 da Lele Scandurra e Alessandro Coco, Evoluzione è oggi molto più di una pizzeria: è un luogo di formazione, ricerca, incontro.